ثروة غنية للجسم.. ما هي فوائد الحليب لصحة الأسنان؟

من المعروف أن حليب الأبقار غني جدا بالعناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم بما في ذلك فيتامين ب 12 والريبوفلافين والنياسين والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين أ والزنك والسيلينيوم. ويعد الاستمتاع بكوب أو كوبين من الحليب يوميا من أفضل الطرق للحصول على الكالسيوم وفيتامين د لمساعدتك على بناء عظام قوية والحفاظ عليها.
الحليب من المصادر الغنية بالكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن التي يستخدمها الجسم للحفاظ على العظام والأسنان. كما يدعم الكالسيوم عمليات التمثيل الغذائي الحيوية، ويخزن الجسم 98 في المائة منه في عظامك وأسنانك، وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH). والذي يستخدمه جسمنا كمخزن لإعادة تشكيل عظامنا بشكل مستمر طوال حياتنا.
وللحصول على أسنان صحية، تحتاج إلى التأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الكالسيوم يوميا لأن هذا ما يستخدمه الجسم لصنع المينا والعاج. بحسب ما نشره موقع (لايف ساينس).
وتوضح طبيبة الأسنان الدكتورة سونيتا دي زويسا أن الحليب غني بمجموعة متنوعة من المعادن تساعد على المساهمة في صحة الأسنان. وتقول: "يحتوي الحليب على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات المفيدة، مما يجعله مشروبا رائعا لصحتك وصحة أسنانك".
ويحتوي الحليب أيضا على بروتينات الكازين التي تشكل طبقة واقية على سطح الأسنان، تعمل على الحماية من التسوس. كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامك الغذائي، بالإضافة إلى المساعدة في إصلاح العاج التالف ومحاربة أمراض اللثة من خلال مساعدة جهاز المناعة وتقليل التهاب اللثة.
الحليب غني بالعناصر الغذائية
ولكن يجب الانتباه، فبالإضافة إلى غنى الحليب بالكالسيوم، فهو يحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر المسمى اللاكتوز (والذي لا تستطيع بعض الأجسام هضمه).
وإذا تم تناولها قبل موعد النوم ودون تنظيف الأسنان، فستعمل هذه السكريات مثل أي سكر آخر وتتسبب بتسوس الأسنان. إذ تحب البكتيريا الموجودة في الفم السكر، وتنتج أحماضا تعمل على إذابة طبقة المينا بمرور الوقت، ولهذا يوصى بغسل أسنانك جيدا بالفرشاة قبل النوم مباشرة.
ويشير الأطباء إلى أن الحليب مفيد لحماية المينا إذ يساعد على تحييد هجمات الحمض أو السكر للأسنان كما يحفز أيضا إنتاج اللعاب، والذي يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات، ويحارب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
وتوصي أخصائية التغذية كارلي نولز بشرب الحليب الحليب كامل الدسم للحصول على فائدة صحية إضافية تتمثل في زيادة الأحماض الدهنية أوميغا 3 (الدهون الصحية). بحسب ما نشره موقع (درينك ذس نات ذات) الأمريكي.
ر.ض/ أ.ح
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
الحمضيات
رغم فوائد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون على الصحة، لكن أولئك الذين يعانون من اصفرار في أسنانهم، ينصحهم الأطباء بتجنب تناول الحمضيات. والسبب هو أن هذه الحمضيات تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي تتسبب في ليونة الطبقة السطحية من مينا الأسنان، ما يؤدي لإزالة معادنها وفقدان مينا الأسنان لكثافتها. وتصبح بذلك الأسنان حساسة لدى تناول المأكولات الباردة أو الساخنة.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
القهوة
تعد القهوة المشروب الصباحي المفضل لدى الكثيرين. صحيح أن القهوة تساعد على تعديل المزاج، لكن تناولها ربما يكون سببا في تغيير لون الأسنان. إذ إن مادة العفص الموجودة في القهوة تترسب على مينا الأسنان مسببة ظهور بقع بنية مشوهة للأسنان. فضلا عن أن الأحماض الموجودة في القهوة تغير قيم الحموضة في الفم، لذا من الأفضل الابتعاد عن تناول الأطعمة الحامضة بعد القهوة، فذلك يجعل الأسنان أكثر حساسية.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
العصائر
تتميز العصائر بأنها مشروبات غنية بالفيتامينات. ولكن الحذر من هذه المشروبات مطلوب وخاصة عصائر الفواكه، فهي تحتوي على كمية عالية من سكر الفواكه ونسبة الحموضة فيها عالية. ما يعني أن هذه الحموضة الموجودة في الفواكه تسبب انتزاع الكالسيوم من الأسنان وتآكلها. فضلا عن أن سكرالفاكهة (الفركتوز) مضر أيضا، فالبكتيريا الموجودة في الفم تقوم بتحويل السكر إلى أحماض مسببة تسوس في الأسنان.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
الشاي
يسبب الشاي ظهور بقع بنية على الأسنان تماما كالقهوة. والفرق الوحيد للقهوة هو لون البقع، فالشاي الأخضر يسبب ظهور بقع رمادية أما الشاي الأسود فيؤدي إلى ظهور بقع صفراء، وينصح الخبراء بتناول الشاي مع قليل من الحليب، فهذا يساعد على منع ظهور البقع القبيحة على الأسنان.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
السبانخ
يعتبر السبانخ من الخضار المغذية، فهو يحتوي على الكاروتين والكثير من المعادن المهمة للجسم، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالأسنان. فالسبانخ يحتوي على حمض الأكساليك وعند اتحاد هذه المادة مع الكالسيوم، تتشكل أملاح غير قابلة للذوبان وهي أوكسلات الكالسيوم، ولهذه الأملاح تأثير على حدة الأسنان، ما يجعل مينا الأسنان أكثر حساسية.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
العسل
يعد العسل من المواد الغذائية المعروفة بفوائدها على الصحة منذ قديم الزمان. لكن كمية السكر الموجودة بداخل العسل تجعله مضرا بالأسنان، حاله كحال الكثير من الأطعمة المحلاة، التي تسبب تسوس الأسنان.
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الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان
زبادي الفواكه
يعد زبادي الفواكه من الأطعمة المفيدة ولكنه مضر بالأسنان، فهو يحتوي على كمية عالية من السكر. لذا ينصح الخبراء بضرورة تناول الزبادي الطبيعي للحفاظ على سلامة الأسنان.
الكاتب: دالين صلاحية