 ثالث أيام الهدنة: ترقب الإفراج عن مزيد من الرهائن والمعتقلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2023

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أخبار

ثالث أيام الهدنة: ترقب الإفراج عن مزيد من الرهائن والمعتقلين

في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، يسود الترقب باطلاق سراح دفعة ثالثة من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين. بينما تتواصل عملية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

صورة من معبر رفح لعملية نقل المحتجزين عبر الصليب الأحمر الدولي

ينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر،على الإفراج عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة

يبدأ اليوم الأحد (26 نوفمبر/ تشرين ثاني 2023) وهو ثالث أيام الهدنة بين إسرائيل وحماس، بحالة من الترقب لإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

وفي المجموع، سلّمت حماس يومي الجمعة والسبت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسيات أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا فلسطينيا. وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجا في الاتفاق.

ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن من بين المحتجزين في قطاع غزة الذين تم إطلاق سراحهم 
يوم السبت أربعة مواطنين ألمان مزدوجي الجنسية. وجاء في منشور لبيربوك عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس،"تويتر سابقا": 
"أنا أفكر بهم وبأولئك الذين ما زالوا في أيدي حماس، نحن نعمل بكل قوتنا لضمان إطلاق سراحهم أيضا قريبا".
ووفقا لعائلاتهم، فإن الألمان الأربعة هم امرأة،67 عاما، بالإضافة إلى ابنتها،38 عاما، وطفليها ، 8 و 3 أعوام.


وينص الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر،على الإفراج عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 معتقلا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة لهذه الهدنة القابلة للتجديد. 

وأشارت الحكومة الإسرائيلية مساء السبت إلى تسلّمها لائحة بالمخطوفين الذين يُفترض أن يُطلق سراحهم الأحد، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية بشأنهم. وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن خلال هجوم حماس وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الأحد" إن المسؤولين الأمنيين يراجعون القائمة". وتابع المكتب أنه "نيابة عن منسق شؤون الرهائن والمفقودين البريجدير جنرال متقاعد جال هيرش، تم نقل المعلومات إلى عائلات المحتجزين؛ ونطلب من وسائل الإعلام اتباع الاحتياطات المناسبة".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية  أنالينا بيربوك إن من بين المحتجزين في قطاع غزة الذين تم إطلاق سراحهم 
يوم السبت أربعة مواطنين ألمان مزدوجي الجنسية.وجاء في منشور لبيربوك عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، "تويتر سابقا"،:  "أنا أفكر بهم وبأولئك الذين ما زالوا في أيدي حماس، نحن نعمل بكل قوتنا  لضمان إطلاق سراحهم أيضا قريبا". ووفقا لعائلاتهم، فإن الألمان الأربعة هم امرأة،67 عاما، بالإضافة إلى  ابنتها،38 عاما، وطفليها ، 8 و 3 أعوام.

واندلعت الحرب بعد الهجوم المباغت لحركة حماس الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل قصفاً مكثفاً على القطاع وبدأت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وجاء الإفراج عن الرهائن السبت بعدتأخير لساعات قالت حماس إن سببه عدم التزام إسرائيل بنود الاتفاق. واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دورون سبيلمان أن حماس تعتمد "تكتيك المماطلة" هذا في إطار "الحرب النفسية".

مساعدات إنسانية لغزة

وفي غضون ذلك تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والذي تهيمن فيه مشاهد الدمار  جراء سبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المكثف ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت السبت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنه تم خصوصا تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليات الإخلاء".

وأضافت بيان أوتشا أنه "كلما طال أمد الهدنة، تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها"، موجها الشكر إلى جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري.

ا.ف/ م.س/ز.أ.ب (أ.ف.ب، د ب أ)

  

  • وصول سيارات إسعاف تقل فلسطينيين مصابين في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر الأربعاء، 1 نوفمبر، 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    معبر رفح .. شريان حياة

    لا يختفي اسم "معبر رفح" من وسائل الإعلام منذ بدء الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي، إذ يُعد المنفذ الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات المختلفة من غذاء ودواء ووقود وغيرها إلى قطاع غزة. كان المعبر حجر أساس في اتفاق الهدنة الأخير بين الطرفين حيث تم الاتفاق على عبور المئات من شاحنات المساعدات المختلفة يومياً إلى جانب خروج حملة الجنسيات الأجنبية والمرضى والمصابين الفلسطينيين من خلاله.

  • فلسطينيون ينتظرون نقل أطفال خدج إلى مصر. غزة في 20 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    نقطة الاتصال بالعالم الخارجي

    في أقصى جنوب قطاع غزة، وعند صحراء سيناء في الجانب المصري، يُشكل معبر "رفح" البري المنفذ الرئيسي للقطاع إلى العالم. يوجد في غزة ستة معابر أخرى منها ايريز (حاجز بيت حانون) في الشمال وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع لكنها تقع جميعاً تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. يبقى معبر رفح هو نقطة الاتصال الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

  • الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن يتصافحون خلال توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في واشنطن 26 مارس 1979.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    كيف نشأ المعبر؟

    نشأ المعبر عقب توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية السلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982. قبل عام 1967 لم تكن هناك حدود بين رفح المصرية والفلسطينية لكنهما فصلتا بعد تنفيذ الشق الخاص من ااتفاقية ترسيم الحدود. خُصص المعبر لعبور الأفراد فيما خصص معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل لعبور البضائع.

  • شمعون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتصافحان خلال حفل السلام في أوسلو.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    إدراة مشتركة وفق اتفاقية أوسلو

    سمحت اتفاقية أوسلو لممثلي السلطة الفلسطينية بالتواجد في المعبر. لكن منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 وإلى اليوم تغيرت ظروف المعبر عدة مرات وفقاً للتطورات الأمنية والعسكرية في القطاع. تم إغلاق المعبر مع انتفاضة عام 2000 وبعدها ظل ما بين الإغلاق والفتح، فيما شددت مصر إجراءات العبور من وقتها وحتى اليوم.

  • فلسطينيون يحملون جوازات سفر أوروبية تم إجلاؤهم من غزة يمرون من خلال معبر رفح. الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    من يتحكم في المعبر؟

    سيطرت إسرائيل على المعبر خلال احتلالها للقطاع وحتى عام 2005 الذي انسحبت فيه من غزة. تم توقيع "اتفاقية الحركة والوصول" عام 2005 والتي جمعت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبرعاية أمريكية، وهي الاتفاقية التي أقرت بأن يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية - الإسرائيلية برعاية أوروبية تراقب حق الجانب الفلسطيني في العبور والتبادل التجاري بما لا يمس الأمن الإسرائيلي.

  • بدء دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح عقب إغلاقه بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل. 20 نوفمبر 2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    ضرورات أمنية

    عملت مصر وإسرائيل على تقييد الحركة من غزة وإليها منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع في 2007 حين وصل الصراع بين حماس وحركة فتح إلى ذروته. تقول الدولتان إن ذلك ضروريا لأسباب أمنية. ورهنت مصر التعامل مع المعبر بموافقة كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. وخلال الحرب الأخيرة فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

  • معبر رفح من الجانب المصري

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    بين إغلاق وفتح المعبر

    في عام 2010 قررت مصر فتح المعبر بشكل أكبر عقب ما عرف بواقعة "أسطول الحرية". ومع أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر باقتصار فتح المعبر على الحالات الطارئة. لم يفتح المعبر بشكل كامل إلا مع ثورة 25 يناير لكن منذ عام 2013 عاد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً. في عام 2017، فُتح المعبر أمام حركة الأفراد الحاصلين على تصريح أمني مع الخضوع لعمليات تفتيش صارمة.

  • قافلة مساعدات إنسانية أردنية تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    مخاوف مصرية

    تكمن أكبر مخاوف مصر في أمرين؛ الأول هو حدوث تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب عبر معبر رفح. والثاني وهو الأخطر ويتمثل في احتمال دخول مسلحين إسلاميين إلى البلاد، خصوصاً وأن مصر تواجه جماعات إسلامية متشددة في سيناء وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات. لذلك تولي مصر أهمية مشددة لتأمين معبر رفح.

  • سيارات الإسعاف تصل إلى مستشفى لنقل الأطفال الخدج إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    تطبيق إجراءات مشددة

    لا تسمح السلطات المصرية للفلسطينيين بمغادرة غزة بسهولة، إذ يجب على الفلسطينيين الراغبين باستخدام معبر رفح التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل سفرهم بنحو شهر وقد يتم رفض طلبهم إما من قبل السلطات الفلسطينية أو المصرية دون إبداء الأسباب. وفيما يشكو فلسطينيون من سوء معاملة على المعبر، تُبقي إسرائيل سيطرتها كاملة على ما يمر عبر القطاع خوفاً من وصول أي مساعدات خاصة لحركة حماس.

  • عامل طبي ينقل طفلاً غير مكتمل النمو من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح. 20 نوفمبر 2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    الأولوية للحالات الإنسانية

    أعطيت الأولوية في الاتفاق الأخير بين حماس وإسرائيل لعبور المساعدات الإنسانية والحالات المرضية وخصوصاً الأطفال الخُدج (غير مكتملي النمو) حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً باستقبالهم في المستشفيات المصرية.

  • أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يصل إلى مطار العريش الدولي قبل زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. 20.10.2023

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    مخاوف من كارثة إنسانية

    في مؤتمر صحفي كبير عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش من أمام بوابات المعبر في الجانب المصري من استمرار إغلاقه، منذراً بحدوث كارثة إنسانية إن لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدد على ضرورة ضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.

  • الجانب المصري من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

    معبر رفح.. "شريان الحياة" لسكان غزة ونافذتهم الضيقة نحو العالم

    القصف يعرقل انتظام عمل المعبر

    خلال الحرب الأخيرة، أكدت مصر عدة مرات أن المعبر مفتوح من جانبها وأنه لم يتم إغلاقه منذ بدء الأزمة الراهنة، لكن تعرض مرافقه في الجانب الفلسطيني للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، وفق ما ذكرت الخارجية المصرية. إعداد: عماد حسن.


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