تين هاغ يحاول مداواة جراح مباراة برينتفورد.. ورنالدو في قلب الأزمة

صباح الأربعاء الماضي، تم إبلاغ لاعبي مانشستر يونايتد بموعد التدريب لبدء العمل على خطة تكتيكية وضعها المدرب إريك تن هاغ لمباراة نهاية الأسبوع أمام برينتفورد.

خسائر متلاحقة

كانت المباراة الأولى لتين هاغ قد انتهت بالهزيمة 2-1 على أرض مانشستر أمام برايتون يوم الأحد الماضي ما مثل نكسة كبيرة، ليبلغ المدرب لاعبيه بتعديلين جوهريين على تشكيلته.

الأول كان إعادة النجم كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية بعد أن كان على مقاعد البدلاء أمام برايتون ، الأمر الذي سهّل بدوره التغيير الثاني ، والذي سيشهد ظهور كريستيان إريكسن المنتقل حديثاً والذي سيؤدي دوره كلاعب خط وسط دفاعي.

على هذا النحو، تم تعديل مركزين، لكن لاعب واحد فقط خرج من التشكيل بسبب هذا التعديل الذي جاء رداً على ما حدث في ملعب أولد ترافورد وهو لاعب الوسط سكوت مكتوميناي.

على الرغم من وضع الخطة التكتيكية يوم الأربعاء، إلا أن 10 مواقع فقط في التشكيلة كانت واضحة للاعبين في تلك المرحلة. لم يكن الأمر كذلك حتى اليوم التالي حيث استقر تين هاغ على قائد الفريق هاري ماغواير ، بدلاً من رافائيل فاران الفائز بكأس العالم 2018 ، كشريك لليساندرو مارتينيز ، الوافد الجديد الآخر.

عمل يونايتد لمدة ثلاثة أيام كاملة لدراسة كيفية التغلب على أحد الفرق القليلة في الدوري الإنجليزي الممتاز التي نجحت في هزيمته ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي.

هزيمة مهينة أمام برينتفورد

كان الأمر غير عادي، حيث انتهت المواجهة بخسارة يونايتد أمام برينتفورد بنتيجة 4-0 في غضون 35 دقيقة في أداء وصفه لاحقًا حارس المرمى ديفيد دي خيا بأنه "فظيع" و "غير مقبول".

أصر اللاعب الدولي الإسباني، والذي كان في النادي منذ 11 عامًا ، على التحدث بعد ذلك إلى كل من المذيعين ووسائل الإعلام المكتوبة لإصدار موجة من الاعتذارات. وأقر بأنه مسؤول تماماً عن أول هدفين لبرينتفورد.

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ومع ذلك ، اعتبر تين هاغ إنتيجة مباراة يوم السبت بمثابة إهانة جماعية. واعترف في مؤتمر صحفي بعد المباراة بأن "فريق برينتفورد كان متعطشًا لإحراز العديد من الأهداف والتي تلقيناها بأخطاء فردية. يمكن أن يكون لديك خطة جيدة ولكنك لاحقاً قد تضع تلك الخطة في سلة المهملات ". وكان تين هاغ قد أخبر إحدى الإذاعات الدولية سابقًا أن أداء فريقه كان "هراء".

أداء بدني متردي

بدأت الهزات الارتدادية في غرب لندن ليلة السبت وبلغت ذروتها في يوم عطلة للاعبين، مع تصاعد أسئلة كثيرة حول مستقبل رونالدو، وتجدد علامات الاستفهام حول ما يحدث في غرفة الملابس من نقاشات، وتصاعد الضغط على النادي في الأسبوعين الأخيرين من سوق الانتقالات الصيفية.

ظهر غضب تين هاغ عدة مرات خلال المباراة وبين الشوطين، ولاحقاً قرر المدرب إلغاء يوم الراحة السلبية، وأُمر الفريق - الذي عاد إلى منطقة مانشستر في حوالي الساعة 11 مساءً بعد الرحلة من لندن - بالحضور إلى قاعدة تدريب كارينغتون بالنادي الساعة 9 صباحًا يوم الأحد ، حيث استمر عقاب المدرب تين هاغ، بحسب ما نشر موقع "ذا أثليتيك".

أصيب فريق التدريب بالحرج من الإحصائيات التي أظهرت أن لاعبي يونايتد قطعوا مسافة 95.6 كم في المباراة ، مقارنة بـ 109.4 كم للاعبي برينتفورد. على هذا النحو، أقام الطاقم الفني للمدرب تين هاغ جلسة تدريب تطلبت من كل لاعب ، حتى أولئك الذين لم يشاركوا في مباراة يوم السبت، الركض بمعدل يماثل أو على الأقل يقارب معدل عدو لاعبي فريق برينتفورد.

على الرغم من أن العديد من المشجعين الساخطين من أداء لاعبيهم قد يعجبون بهذا النهج المتشدد، إلا أن أحد علماء الرياضة من ذوي الخبرة في العمل في أندية الدوري الإنجليزي المتنافسة وصف الأمر بأنه يعود إلى "مدرسة قديمة"، وقال إنه من غير المعتاد وضع اللاعبين في تمرين صارم للغاية، تدريب في الصباح وبعد المباراة وفي وقت متأخر بعد الظهر.

وتصر مصادر يونايتد على أن طاقمها الطبي وعلماء الرياضة لن يوافقوا على أي تمرين ينطوي على مخاطر عالية لإصابة اللاعبين.

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تغييرات جذرية

ورغم الأجواء الحارة التي تشهدها بريطانيا هذه الأيام، إلا أن التدريبات استمرت بقوة ما يعني أنه من الواضح أن تين هاغ أراد أن يؤكد على نقطة للاعبيه بأن هناك طريقة للخسارة في يونايتد وأنه لن يتسامح مع لاعبيه الذين يصابون بالإرهاق ويسقطون ويتراجع أداؤهم أمام خصوم "متواضعين" مثل برينتفورد، الذي صعد مؤخراً فقط للدوري الممتاز، بحسب موقع الديلي ميل.

تقول مصادر مقربة من مدرب يونايتد الجديد إن تصميمه على إحداث تغييرات جذرية لم يتعزز إلا من خلال هذه الانتكاسات المبكرة ومن الواضح أنه سيتحدى اللاعبين لرفع جودة الأداء، وهو ما اتضح أيضاً خلال نقاشاته مع لاعبيه خلال عدة اجتماعات في كارينعتون بعد جلسة الجري.

وعلى الرغم من أن الحالة المزاجية يوم الأحد -اليوم التالي للهزيمة الثقيلة- كانت كئيبة للجميع، إلا أن العديد من المصادر المقربة من لاعبي يونايتد قالت إنهم أعجبوا بانضباط المدرب، والاهتمام بالتفاصيل والمنهجية منذ وصوله إلى النادي. لكن الحقيقة هي أن هذه الأمور لم تترجم إلى نتائج بعد.

رونالدو..صداع في رأس تين هاغ

بالنسبة لتين هاغ ، تطلبت الهزيمة الثقيلة مزيد من الجهد والتفكير والاجتماعات مع دائرته المقربة من المساعدين للتفكير في أفضل طريقة للمضي قدمًا. ومن بين مخاوف تين هاغ الحالية وضع رونالدو ، الذي غاب عن جولة يونايتد قبل الموسم لتايلاند وأستراليا بسبب "مشكلة عائلية".

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وظهرت تقارير تقول إن المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا كان يرغب في ترك النادي الذي انضم إليه في الصيف الماضي فقط بعد 12 عامًا من اللعب في إسبانيا وإيطاليا بسبب مخاوف من عدم قدرة يونايتد على تلبية طموحاته خارج دوري الأبطال والوتيرة البطيئة لعملهم في سوق الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، لم يتلق رونالدو بعد عرضًا جادًا من فريق تأهل لدوري أبطال أوروبا ، على الرغم من محاولات ممثليه لإغواء تشيلسي وبايرن ميونيخ ونابولي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات اللاعب.

في غضون ذلك، أراد تين هاغ في البداية أن يحتفظ يونايتد بواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وكان يرى أنه حتى في مثل هذا العمر ، لا يزال رونالدو هدافًا عالميًا لا يمكن للنادي تحمل خسارته.

ومع ذلك ، ومنذ العودة من جولة يونايتد الخارجية ، التي شهدت أداءً جيدًا وتطورًا قويًا ووحدة بين المجموعة التي سافرت وحضرت التدريبات، أثبتت الوقائع أن إعادة دمج رونالدو في الفريق تمثل تحديًا، ويرى البعض أن رونالدو حصل على مساحة أكبر من أقرانه، كما أنه شوهد أكثر من مرة يتناول الغذاء وحده وحاول الاعتراض أكثر من مرة على أسلوب التدريب والضغط البدني الذي يفضله المدير الجديد. ورفض ممثلو النادي النادي ورونالدو التعليق على الأمر.

تمتد مشاكل تين هاغ ، بالطبع ، إلى ما هو أبعد من مستقبل رونالدو مع الفريق، لكن الاهتمام الآن منصب على الإعداد التكتيكي لمباراة برينتفورد المقبلة.

عماد حسن