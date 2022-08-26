تين هاغ يتمنى استمرار رونالدو مع الشياطين الحمر

بعد التسريبات والتكهنات الكثيرة بشأن اقتراب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل (الأول من سبتمبر/ أيلول 2022)، والانتقال إلى ناد ينافس بدوري أبطال أوروبا، أعرب الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن أمله في عدم رحيل النجم البرتغالي.

وخرج كريستيانو رونالدو مرة أخرى من التشكيل الأساسي لمانشستر خلال المباراة التي فاز فيها على ساوثهامبتون بهدف دون رد أمس السبت. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "ب.إيه.ميديا" عن تين هاغ قوله اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2022): "لقد لعبنا معه، لذا نريد استمراره، هذا ما نريده، أتمنى ذلك".

ولدى سؤاله عن مدى رضاه في ظل عدم تعاقد مانشستر مع مهاجم جديد، قال تين هاغ "لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا انتوتي مارسيال، لدينا ماركوس راشفورد، لذا نحن على مايرام". وأوضح "أعتقد أنه من الجيد بالنسبة له (رونالدو) معرفة هوية الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه نموذج مختلف".

وأكد المدرب الهولندي بالقول: "لقد خاض بعض المباريات، وشارك في مباراة كاملة، لكنه لائق وخاض فترة إعداد جيدة تضمنت الكثير من الحصص التدريبية، والآن علينا دمجه في الفريق، ودمجه مع زملائه في الفريق".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)