تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء

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المهمة الموكلة لتيلسكوب جيمس ويب هي التعرف أكثر على أعماق الكون، وتحديداً الثقوب السوداء. كيف نشأت وتطورت؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال أحد الباحثين في الثقوب السوداء.
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
أنتجت الفيزياء النظرية عدة تصورات بشأن نشأة الكون، غير أن اهتمام عالمة الفيزياء الفلكية كاتي ماك انصب على سيناريوهات نهايته، لكن عوامل بشرية قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض قبل نهاية الكون المفترضة بكثير.
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