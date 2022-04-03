 تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء | المستقبل الآن | DW | 03.04.2022

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المستقبل الآن

تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء

المهمة الموكلة لتيلسكوب جيمس ويب هي التعرف أكثر على أعماق الكون، وتحديداً الثقوب السوداء. كيف نشأت وتطورت؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال أحد الباحثين في الثقوب السوداء.

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