 تيلسكوب جديد لاكتشاف الفضاء | المستقبل الآن | DW | 19.12.2021

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المستقبل الآن

تيلسكوب جديد لاكتشاف الفضاء

يعِد تيلسكوب جيمس ويب الجديد بالتعرف على بدايات تشكل الكون - أي بُعيْد الانفجار العظيم، قبل 13,8 مليار سنة. ويتوقع أن يرسل صوراً من نجوم أقدم بكثير من نظامنا الشمسي.

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Text: Two black holes are entwined in a gravitational tango in this artist's conception. Supermassive black holes at the hearts of galaxies are thought to form through the merging of smaller, yet still massive black holes, such as the ones depicted here. Credits: NASA https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

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