تيلسكوب جديد لاكتشاف الفضاء

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يعِد تيلسكوب جيمس ويب الجديد بالتعرف على بدايات تشكل الكون - أي بُعيْد الانفجار العظيم، قبل 13,8 مليار سنة. ويتوقع أن يرسل صوراً من نجوم أقدم بكثير من نظامنا الشمسي.
يبدو أن الكون مازال يخفي المزيد من الأسرار التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء ينجحون في اكتشاف كون موازٍ بجوار عالمنا وتعمل فيه قواعد الفيزياء بشكل مختلف تماماً. كيف ذلك؟
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