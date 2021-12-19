المستقبل الآن

تيلسكوب جديد لاكتشاف الفضاء

يعِد تيلسكوب جيمس ويب الجديد بالتعرف على بدايات تشكل الكون - أي بُعيْد الانفجار العظيم، قبل 13,8 مليار سنة. ويتوقع أن يرسل صوراً من نجوم أقدم بكثير من نظامنا الشمسي.