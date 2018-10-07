"تيك توك" - الرد الصيني المزلزل على تطبيق "ميوزيكلي"
فجأة أطلقت الصين العنان لتطبيق موسيقي تواصلي على الإنترنت يدعى "تيك توك". يتصاعد عدد المراهقين الذين حملوا التطبيق بشكل سريع. يحبه المراهقون لأنه يتيح لهم تركيب موسيقى مجانية قصيرة على حركاتهم. فما هو هذا التطبيق الجديد؟
تطبيق جديد اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي منذ الربع الأول لعام 2018. اسم التطبيق هو "TikTok"، وأغلب مشتركيه من الفتيان والفتيات تحت سن السادسة عشرة.
صانع التطبيق هو الصيني تسانغ يمينغ. الجديد فيه حسب تقرير نشره موقع "آي نيوز" البريطاني أن مستخدمي تطبيق "ميوزيكلي" الشهير، الذي عشقه المراهقون، بوسعهم الانتقال بحساباتهم داخلياً من "ميوزكلي" إلى "تيك توك" دون حاجة إلى إنشاء حساب جديد. ويجري هذا لأن صاحب تطبيق "ميوزكلي" هو نفسه نائب المدير التنفيذي لتطبيق "تيك توك" ويبدو راغباً في نقل جمهوره إلى المساحة الجديدة التي يشغلها في العالم الافتراضي.
التطبيق متوفر بأربع وثلاثين لغة وحتى شهر حزيران/ يونيو الماضي كان يحظى بـ150 مليون مستخدم بشكل يومي. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 كان التطبيق المجاني الأكثر تحميلاً على الإنترنت.
يتيح هذا التطبيق لمستخدميه مشاهدة مقاطع فيديو موسيقية قصيرة، ويتيح للمشتركين فيه عمل مقاطع فيديو لا يزيد طول كل منها عن 60 ثانية، وإرفاقها بمؤثرات وخدع بصرية من مكتبة التطبيق المجانية. كما تحتوي قائمة الموسيقى المجانية المتاحة قطعاً متنوعة من مختلف الأصناف الموسيقية.
ويقول نائب مدير التطبيق، أليكس زو، وهو نفسه مؤسس تطبيق "ميوزكلي": "نسعى للإمساك بالإبداع العالمي ووضعه تحت عنوان تطبيقنا، وبذا سيمتلك كل مشترك كنزاً من الذكريات واللحظات الجميلة محفوظاً على الفضاء الافتراضي وعنده بالصورة والصوت". ويمضي زو إلى القول إن "تيك توك يمكّن كل مشترك أن يكون مبدعاً كما يرغب".
ويعرض التطبيق في مقدمته طرق فتح حساب جديد بالتفصيل.
م.م/ ي.أ (DW)
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط الغاضب
تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط سيمون
القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القطة شوبيت
هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
مارو
مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
ليل بوب
القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
قط الشارع
بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-
قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط نالا
تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.