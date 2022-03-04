 تيسلا تستعد لبدء إنتاج سياراتها الكهربائية في مصنعها ببرلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2022

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أخبار

تيسلا تستعد لبدء إنتاج سياراتها الكهربائية في مصنعها ببرلين

تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.

مصنع تيسلا للسيارات الكهربائية قرب برلين

مصنع تيسلا للسيارات الكهربائية قرب برلين

 

تعلن سلطات منطقة براندنبورغ في شرق ألمانيا اليوم الجمعة (الرابع من مارس/آذار 2022) في مؤتمر صحفي قرارها بشأن شركة  تيسلا الأمريكية المصنّعة للسيارات المنتظر من أجل بدء  إنتاج المركبات  الكهربائية.

ومن شأن هذا الإعلان أن ينهي مسلسلا طويلا شهد تطورات إدارية وقضائية أخرت إطلاق الأعمال في الموقع المقررة أساسا في صيف 2021. كما سيشكل ذلك منعطفا لصناعة السيارات في ألمانيا مع وصول "تيسلا" إلى بلد "فولكسفاغن" و"مرسيدس" لمقارعتهما في سباق تطوير  المركبات الكهربائية.

مختارات

كشف تقرير صحفي أن ألمانيا ستمنح شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية دعماً بأكثر من مليار يور، لمصنعها للبطاريات في ألمانيا. بيد أن وزارة الاقتصاد تقول إنه لم يتم بعد تحديد المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة الأمريكية.

ومن شأن استحصال "تيسلا" على الترخيص النهائي أن يمنحها بعض الارتياح بعد سنتين من التعقيدات الإدارية، فمن دونه سيتعين عليها تفكيك المصنع على نفقتها.

وقد انتهت ورشة بناء هذا المصنع، وهو أول موقع ضخم لإنتاج سيارات "تيسلا" (ما يُسمى "gigafactory") في أوروبا، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وهو يمتد على مساحة 300 هكتار ويمكنه إنتاج ما يصل إلى نصف مليون  سيارة كهربائية  سنويا.

وتم الإعلان عن إقامة المصنع وسط ضجة إعلامية كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في منطقة غرونهايديه على بعد بضعة كيلومترات من برلين، ما أثار  حماسة في البلاد وفخرا بالثقة التي مُنحت للقطاع الصناعي في ألمانيا.

وأفادت المجموعة الأمريكية العملاقة لهذه الغاية من مسار استثنائي حصلت بموجبه على إذن مسبق، ما سمح لها بإطلاق أعمالها حتى قبل الاستحصال على موافقة نهائية من السلطات.

لكن هذا الامتياز أثار غضبا لدى السكان القلقين على أثر المشروع البيئي. وأقيمت لهذه الغاية تظاهرات ورُفعت دعاوى قضائية وتم توجيه رسائل مفتوحة ضد المشروع الذي بذل سكان قصارى جهدهم لتأخيره، بدعم من جمعيات بيئية.

وفي 2020، أرغم القضاء مرارا "تيسلا" على تعليق الورشة، خصوصا بعد شكوى أقامتها جمعيات ضدها بسبب الخشية من القضاء على الموائل الطبيعية لأجناس محمية  من بينها سحال وأفاع.

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استمرار الجدل حول مصنع تسلا قرب برلين قبيل افتتاحه

كما ندد ناشطون باستهلاك المصنع المستقبلي المفرط للمياه، خصوصا لوقوعه في منطقة تعاني أساسا ضغوطا على هذا الصعيد بعدما عانت موجات جفاف خلال الصيف في السنوات الثلاث الأخيرة.

وينظر القضاء الألماني أيضا الجمعة في شكوى مقدمة ضد سماح السلطات المحلية بزيادة عمليات سحب المياه لتلبية حاجات المصنع مستقبلا.

وأدت هذه المخاوف إلى تأخير كبير في إصدار رخصة البناء النهائية من جانب السلطات الإدارية التي أشبعت الملف برمته تمحيصا.

كما عدّلت تيسلا مرارا طلب الترخيص، مع إضافتها خصوصا إلى المجمع مصنعا عملاقا للبطاريات.

وقد حاول رئيس تيسلا إيلون ماسك إسكات الانتقادات، وأتى مرارا للإشراف بنفسه على الورشة كما نظم في تشرين الأول/أكتوبر حدثا قدّم خلاله المصنع أمام السكان ضمن مراسم احتفالية.

بدأت الشركة في المصنع الألماني "تصنيع عدد محدود ومحدد" من المركبات لتجربتها، قبل طرحها في الأسواق فور الاستحصال على الإذن من السلطات، وفق ما أعلن ناطق باسم "تيسلا" لوكالة فرانس برس.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)

  • Patent-Motorwagen No. 3, Karl Benz, 1888 (Daimler AG)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    "حنطور" يسير بمحرك

    هذه السيارة، التي تم تصميمها عام 1888 والتي تذكرنا بـ"الحنطور" كانت أول سيارة يعرضها كارل بنز للبيع. في الواقع كانت السيارة، التي حصلت على براءة الاختراع، ذات مقعدين، لكن كان بها أيضا مقعد أمامي. وقامت بيرتا بنز، زوجة المخترع الألماني، في عام 1888 بأول رحلة بالسيارة مع ولديها قطعت خلالها مئات الكيلومترات لتصبح رحلة أسطورية، ويتم بعد ذلك باستمرار تطوير السيارات التي تعمل بالمحركات.

  • Ein Modell des Hispano-Suiza Type HB6 (The Mullin Automotive Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    فخامة وأناقة وراحة في السفر

    سيطر شكل الحنطور على تصميم السيارات، حتى حقبة العشرينيات من القرن الماضي. ومن هنا جاء مصطلح "حصان" لمحرك السيارة. الشكل الجديد للسيارة نتج عن وضع المحرك في المنطقة الأمامية منها. ليجلس الناس في وضع مستقيم خلف بعضهم البعض، كما هو الحال هنا في هذه السيارة من طراز "Hispano-Suiza Type HB6" من عام 1922. كانت سيارة أكثر فعالية، لكنها كانت أيضا سلعة فاخرة لا يستطيع سوى القليلين دفع ثمنها.

  • Scheibenwischermotor vom Automobilzulieferer Robert Bosch. (Bosch)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    مساحات كهربائية لرؤية واضحة

    وباستمررا تم تطوير "تكنولوجيا السيارات" أيضًا بشكل أكبر. فقام روبرت بوش مورد أجزاء السيارات ببعض الابتكارات الرائدة، منها أيضًا محرك كهربائي لمساحات الزجاج الأمامي عام 1926. قبل ذلك كان يتم تنظيف الزجاج الأمامي بمساحات ميكانيكية أو باليد. ومنذ ذلك ساد المحرك الكهربائي.

  • Werbung für den Tatra 77 in Frankreich 1934 (Radim)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    تصميم إنسيابي تشيكي

    تواصلت رحلة تصميم السيارة الحديثة. هنا تقوم مجلة فرنسية بدعاية للسيارة "Tatra 77"، التي ظهرت في السوق عام 1934. إنها علامة تجارية من صناعة تشيكية، هنا أخذ جسم السيارة الشكل المسحوب وتم اختباره في نفق الرياح، وتعتبر أول سيارة انسيابية في العالم. ومن هنا أصبح الإعلان مهماً بشكل متزايد للتسويق.

  • Hellblauer Messerschmitt KR200 (Louwman Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    التنقل سريعا على ثلاث عجلات

    ابتكر مصمم السيارات فريتز فيند هذه الدراجة النارية "السكوتر" المغلقه ذات العجلات الثلاث لشركة ميسرشميت، التي كانت تصنع الطائرات في ذلك الزمان. ويأخذ شكل السكوتر مظهر قمرة القيادة للطائرة. ومع مدخله الذي يمكن طيه ووضع عناصر التحكم حول مقوده كان يفترض أن يكون مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة. المحرك الموضوع في الخلف كانت قوته تبلغ حتى 100 حصان، إنه دراجة سريعة ثلاثية العجلات.

  • General Motors Firebird I sieht aus wie ein Düsenjet (General Motors Company)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    طائرة حربية في الشارع

    سيارة على شكل طائرة. سيارة "فايربيرد" (عصفور النار) بتصميمها الرائع وأجنحتها على اليمين واليسار تسرق الأنظار من جميع التصاميم حتى الآن. التصميم الذي جاء على شكل طائرة مقاتلة في عام 1953 كان يعد فكرة تقدمية. كان بها قبة زجاجية، وعجلة القيادة على شكل عصا "جوي ستك"، وبها تكييف هواء ومحرك توربيني يعمل بالغاز. وتعتبر "فايربيرد1" النموذج الأولي لسلسلة كاملة من طراز سيارات "فايربيرد".

  • Plakat mit Roboter und Schriftzug: Fight Automation Fallout with a shorter work week © Walter P. Reuther Library, Archives of Labour and Urban Affairs, Walter P. Reuther Library)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    خطوط التجميع والإنتاج الضخم

    مثل أي صناعة أخرى، تتأثر صناعة السيارات بعملية الميكنة. و مع اختراع خط الإنتاج من قبل شركة "رانسوم إلي أولدز" الأمريكية في بداية القرن العشرين، بدأ عصر الإنتاج الضخم في صناعة السيارات. في عام 1978، كانت شركة دايملر الألمانية، هي من افتتحت عصر الروبوتات في صناعة السيارات. وقد خفف هذا كثيرا من العمل الذي يتسخ بسببه العامل، مثل أعمال الدهان.

  • Gläserne Kühlerfigur Victoire mit einem androgynen Kopf und spitz zulaufenden Haaren (Victoria & Albert Museum)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    تميمة من أجل الزينة

    هذه الزينة على غطاء المحرك تم تصميمها من قبل رينيه لاليكوي لصالح شركة السيارات الفرنسية سيتروين في عام 1925. "فيكتوار" (نصر) لها رأس خنثى مع سحابة من الشعر المتطاير المستقيم. كان السائقون قادرين على التحكم في مظهر هذه الرأس، الذي يدفع على السير بسرعة. وطبقا لسرعة القيادة تتغير شدة الضوء على تلك الرأس.

  • Tesla Cybertruck (picture-alliance/ZUMA Wire/Tesla)

    تصميم السيارات- من سيارة الحنطور حتى السيارة "الفضائية"

    سيارة "بيك أب" كهربائية

    تصميم شبيه بالدبابات. ومن المفترض أن تتسارع الشاحنة التي صممتها شركة "تسلا" بشكل أكبر من سيارة بورشه. هذا التصميم الذي يشير للمستقبل مستوحى من الفيلم الأمريكي "Blade Runner". إنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يستخدم أيضًا في الصواريخ الفضائية لدرجة مقاومة مطرقة ثقيلة. كل النماذج السابقة وغيرها يجري عرضها بمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، حتى 20 أبريل/ نيسان 2020. اعداد: زابينه أولتسه/ ص.ش