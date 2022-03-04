تيسلا تستعد لبدء إنتاج سياراتها الكهربائية في مصنعها ببرلين

تعلن سلطات منطقة براندنبورغ في شرق ألمانيا اليوم الجمعة (الرابع من مارس/آذار 2022) في مؤتمر صحفي قرارها بشأن شركة تيسلا الأمريكية المصنّعة للسيارات المنتظر من أجل بدء إنتاج المركبات الكهربائية.

ومن شأن هذا الإعلان أن ينهي مسلسلا طويلا شهد تطورات إدارية وقضائية أخرت إطلاق الأعمال في الموقع المقررة أساسا في صيف 2021. كما سيشكل ذلك منعطفا لصناعة السيارات في ألمانيا مع وصول "تيسلا" إلى بلد "فولكسفاغن" و"مرسيدس" لمقارعتهما في سباق تطوير المركبات الكهربائية.

ومن شأن استحصال "تيسلا" على الترخيص النهائي أن يمنحها بعض الارتياح بعد سنتين من التعقيدات الإدارية، فمن دونه سيتعين عليها تفكيك المصنع على نفقتها.

وقد انتهت ورشة بناء هذا المصنع، وهو أول موقع ضخم لإنتاج سيارات "تيسلا" (ما يُسمى "gigafactory") في أوروبا، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وهو يمتد على مساحة 300 هكتار ويمكنه إنتاج ما يصل إلى نصف مليون سيارة كهربائية سنويا.

وتم الإعلان عن إقامة المصنع وسط ضجة إعلامية كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في منطقة غرونهايديه على بعد بضعة كيلومترات من برلين، ما أثار حماسة في البلاد وفخرا بالثقة التي مُنحت للقطاع الصناعي في ألمانيا.

وأفادت المجموعة الأمريكية العملاقة لهذه الغاية من مسار استثنائي حصلت بموجبه على إذن مسبق، ما سمح لها بإطلاق أعمالها حتى قبل الاستحصال على موافقة نهائية من السلطات.

لكن هذا الامتياز أثار غضبا لدى السكان القلقين على أثر المشروع البيئي. وأقيمت لهذه الغاية تظاهرات ورُفعت دعاوى قضائية وتم توجيه رسائل مفتوحة ضد المشروع الذي بذل سكان قصارى جهدهم لتأخيره، بدعم من جمعيات بيئية.

وفي 2020، أرغم القضاء مرارا "تيسلا" على تعليق الورشة، خصوصا بعد شكوى أقامتها جمعيات ضدها بسبب الخشية من القضاء على الموائل الطبيعية لأجناس محمية من بينها سحال وأفاع.

مشاهدة الفيديو 02:32 استمرار الجدل حول مصنع تسلا قرب برلين قبيل افتتاحه

كما ندد ناشطون باستهلاك المصنع المستقبلي المفرط للمياه، خصوصا لوقوعه في منطقة تعاني أساسا ضغوطا على هذا الصعيد بعدما عانت موجات جفاف خلال الصيف في السنوات الثلاث الأخيرة.

وينظر القضاء الألماني أيضا الجمعة في شكوى مقدمة ضد سماح السلطات المحلية بزيادة عمليات سحب المياه لتلبية حاجات المصنع مستقبلا.

وأدت هذه المخاوف إلى تأخير كبير في إصدار رخصة البناء النهائية من جانب السلطات الإدارية التي أشبعت الملف برمته تمحيصا.

كما عدّلت تيسلا مرارا طلب الترخيص، مع إضافتها خصوصا إلى المجمع مصنعا عملاقا للبطاريات.

وقد حاول رئيس تيسلا إيلون ماسك إسكات الانتقادات، وأتى مرارا للإشراف بنفسه على الورشة كما نظم في تشرين الأول/أكتوبر حدثا قدّم خلاله المصنع أمام السكان ضمن مراسم احتفالية.

بدأت الشركة في المصنع الألماني "تصنيع عدد محدود ومحدد" من المركبات لتجربتها، قبل طرحها في الأسواق فور الاستحصال على الإذن من السلطات، وفق ما أعلن ناطق باسم "تيسلا" لوكالة فرانس برس.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)