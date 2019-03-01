تير شتيغن يكشف هدف برشلونة في هذا الموسم

يواصل حارس برشلونة تير شتيغن نشر سحره الكروي مع الفريق الكتالوني، إذ استطاع الحارس الألماني المتألق الذود عن شباك فريقه في أكثر من مرة، وساعده على الظفر بنقاط مهمة في سعيه نحو التتويج بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة نهاية الموسم الحالي.

وفي مباراة "البلوغرانا" الأخيرة أمام ريال مدريد قدم تير شتيغن مباراة كبيرة، فقد أنقذ مرمى برشلونة من أكثر من هجمة خطيرة، وساهم في صعود الفريق الكتالوني إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتميل الكفة لصالح برشلونة، من أجل حسم كأس ملك إسبانيا وبطولة الدوري، بيد أن طموح النادي الكتالوني يتجاوز تحقيق الألقاب المحلية. وفي هذا الشأن، كشف حارس برشلونة تير شتيغن أن أولوية "البلوغرانا" في هذا الموسم، هي التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس الألماني في تصريحات نقلها موقع "besoccer" الفرنسي إن "بطولة دوري أبطال أوروبا هي هدفنا الكبير في هذا الموسم، ومن المهم جداً المحافظة على هذا الهدف في أذهاننا". وأضاف: "لايزال أمامنا الكثير من المباريات الصعبة... كما أن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من الفرق الخطيرة".

وتابع تير شتيغن كلامه قائلاً "الدفاع بشكل جيد هو مفتاح الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا. نستطيع دائما تسجيل الأهداف، لكن في المرحلة الحالية من المسابقة من المهم جداً أن لا نستقبل أهدافا كثيرة". وأردف الدولي الألماني: "بطبيعة الحال يجب أن نكون حاسمين في اللحظة المناسبة، فريال مدريد لم يلعب بشكل ممتاز في الموسم الماضي، لكنهم كانوا حاسمين في اللحظة المهمة، ويجب أن نحترمهم على ذلك".

يشار إلى برشلونة، يحل السبت (الثاني من آذار/مارس 2019) ضيفاً على ريال مدريد في قمة الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ سيحاول "الميرنغي" تقليص الفارق عن المتصدر برشلونة، الذي يسعى إلى الاقتراب بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه.