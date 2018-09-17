 تيريزا ماي: خطتي هي البديل الوحيد عن غياب اتفاق بشأن بريكست | أخبار | DW | 17.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تيريزا ماي: خطتي هي البديل الوحيد عن غياب اتفاق بشأن بريكست

حذرت تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن بريكست بدون اتفاق سيكلف الاقتصاد البريطاني كثيراً.

Großbritannien Premierministerin Theresa May (picture-alliance/Pa Wire/S. Rousseau)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حسب مقطع من مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي" اليوم (الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول 2018) أن خطتها هي البديل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في 29 آذار/ مارس 2019، وخصوصا على إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع انهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار الطلاق "البات والقاسي" في حزب المحافظين، لكن أيضا تشاؤم قادة الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا شكوكا في إمكانية تطبيق خطتها. وقالت في المقابلة التي ستبث كاملة مساء الإثنين "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان"، مضيفة "أعتقد ان البديل عن ذلك هو غياب اتفاق" مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.

 وأضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".

 وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

مشاهدة الفيديو 20:09
بث مباشر الآن
20:09 دقيقة

نتائج البريكست ... بوادر أزمة اقتصادية عاليمة؟

 

 ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً الاثنين خطة ماي بأنها "فحش دستوري". ومسالة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الاوروبية في تشرين الأول / اكتوبر أو في أقصى الحالات بداية تشرين الثاني / نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 آذار/ مارس 2019.

 وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ (النمسا). وفي حال التوصل إلى اتفاق فإنه سيحتاج الى تصديق البرلمان البريطاني، حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة الى برلمانات الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

 وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي. وفي حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق فان ما سيلي ذلك لازال غامضا حتى وإن بدأ الطرفان الاستعداد تقنيا لاحتمال بريكست بدون اتفاق.

في سياق متصل، رأى صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون "تكلفته كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب.

ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب)

 

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


مختارات

"بريكست".. أزمة على الصعيد الشخصي وفي النظام الصحي البريطاني

الطبيب الألماني هوبرتوس فون بلومنتال يعمل منذ 30 عاماً في بريطانيا. لكن خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي يشكل له عامل قلق، ما يجعله يفكر الآن مثل الكثير من زملائه من دول الاتحاد الأوروبي في الرحيل. (17.09.2018)  

ردا على خطط ماي .. مهندس البريكست جونسون يستقيل أيضا

لم تمض ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تمكنها من إقناع وزرائها بخططها حول الانسحاب من البيت الأوروبي، حتى فوجئ الوسط السياسي باستقالة عضوين من حكومتها. ولعل الاستقالة الأبرز هي لمهندس البريسكت وزير الخارجية. (09.07.2018)  

لماذا "يتهافت" البريطانيون على الجنسية الألمانية؟

قبل أقل من سنة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا حققت رقماً قياسياً العام الماضي، بواقع 7500 وبزيادة قدرها 361 بالمئة عن عام 2015. (23.05.2018)  

هل بريكست بداية تساقط حجر الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

نتائج البريكست ... بوادر أزمة اقتصادية عاليمة؟  

مواضيع ذات صلة

Hubertus von Blumenthal deutscher Arzt im NHS Gamlingay England

"بريكست".. أزمة على الصعيد الشخصي وفي النظام الصحي البريطاني 17.09.2018

الطبيب الألماني هوبرتوس فون بلومنتال يعمل منذ 30 عاماً في بريطانيا. لكن خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي يشكل له عامل قلق، ما يجعله يفكر الآن مثل الكثير من زملائه من دول الاتحاد الأوروبي في الرحيل.

الحكومة البريطانية تعيش أزمة كبيرة بعد تتالي الاستقالات داخل صفوفها بسبب الية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 09.07.2018

احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون باستقالته بعد ساعات من استقالة ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف "بريكست".

Kretzhaus - Little Britain im Siebengebirge: Freilichtausstellung Little Britain

بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين 08.08.2018

على ضفاف الراين أقيمت قرية تُمثل "بريطانيا المصغرة". بدأ البريطاني غاري بلاكبيرن بإقامة معرضه هناك عقب استفتاء البريكست. في جولتنا المصورة نطلعكم على المعرض الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الألمان والبريطانيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  