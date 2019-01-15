تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة رغم فشل اتفاق بريكست

فازت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالثقة بعد تصويت في البرلمان الأربعاء (16 كانون الثان/يناير 2019) جاء ذلك بعد يوم من رفض النواب اتفاق بريكست بأغلبية ساحقة.

وكان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن دعا إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد الهزيمة القاسية التي منيت بها ماي في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حزبها التف حولها وفازت حكومتها بالثقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات، ما أدى إلى تفادي إجراء انتخابات عامة جديدة.

ويفسح فوز ماي في الاقتراع بحجب الثقة المجال أمامها لتقدم خطة بديلة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم كأقصى حد ممكن، إذا أريد لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر مع بروكسل في نهاية آذار/مارس المقبل.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)