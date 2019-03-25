 تيريزا ماي تتلقى صفعة جديدة في البرلمان البريطاني | أخبار | DW | 01.04.2019

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أخبار

تيريزا ماي تتلقى صفعة جديدة في البرلمان البريطاني

تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي صفعة جديدة في مجلس العموم البريطاني. فقد أفشل النواب محاولتها وقف مزيد من عمليات التصويت على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص حول بريكست، الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات.

Großbritannien London - Debatte zum Brexit | Theresa May (picture-alliance/AP Photo/House of Commons/M. Duffy)

خسرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الاثنين (الأول من نيسان/ أبريل 2019) محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في مجلس العموم البريطاني على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 عضواً لصالح مقترح للسماح بتصويتات "استرشادية" على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح.

مختارات

واختار رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أربعة مقترحات للتصويت عليها اليوم، من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن النواب البريطانيين يحاولون اليوم إيجاد مقاربة جديدة لملف بريكست بعد رفضهم للمرة الثالثة الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وكانت بروكسل قد حددت يوم 12 نيسان/ أبريل موعداً نهائياً لإقرار الاتفاق المبرم مع رئيسة الوزراء أو إيجاد بديل منه أو الخروج من دون اتفاق. والأسبوع الماضي، حاول النواب الإمساك بزمام عملية بريكست عبر التصويت على ثمانية مقترحات بديلة، لم يحظ أي منها بالغالبية. ويأمل البرلمان في أن تكون نتيجة التصويت المقرر الاثنين مغايرة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة طارئة في العاشر من نيسان/ أبريل وحذّر من أن بريطانيا تواجه في حال عدم تقديم خطة لبريكست خطر قطع العلاقات بشكل مفاجئ مع أكبر شركائها التجاريين، والتسبب باضطرابات اقتصادية.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

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