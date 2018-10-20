 تياغو موتا: مبابي سيخلف ميسي قريباً | عالم الرياضة | DW | 24.10.2018

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عالم الرياضة

تياغو موتا: مبابي سيخلف ميسي قريباً

قال لاعب باريس سان جيرمان السابق تياغو موتا إن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي لايزال أحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة، فيما أكد موتا أن الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي لديه كل الإمكانيات ليصبح الرقم واحد عالمياً.

Fußball UEFA Nations League Frankreich - Niederlande (picture-alliance/AP Photo/C. Ena)

مبابي، صورة من الأرشيف.

قال لاعب باريس سان جيرمان السابق تياغو موتا، إن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ليس أحسن لاعب في العالم حالياً، وأضاف موتا في تصريحات صحفية لشبكة "RMC Sport" الفرنسية أن ليونيل ميسي هو الأفضل في الوقت الحالي رغم تعرضه للإصابة.

وأوضح موتا، الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 لنادي باريس سان جيرمان أن "مبابي لاعب رائع فهو الآن في الـ19 من العمر ولديه كل الإمكانيات ليصبح الرقم واحد في المستقبل".

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ريال مدريد يبدأ في نسج خيوطه حول نجمي فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. "الميرنغي" وضع خطة ثنائية ترتبط بعاملي الوقت ونتائج باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا. (20.10.2018)

يبدو أن التحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدوري الإيطالي، سيُعبد الطريق أمام انضمام عدة نجوم من طينة كبيرة إلى "الكالتشيو". الدولي الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا يتوقع رؤية نجم برشلونة ليونيل ميسي في إيطاليا. (02.10.2018)

وأكد موتا (35 عاماً)، الذي لعب بقميص باريس سان جيرمان بين عامي 2012 و2018 قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم، والتوجه إلى عالم التدريب أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بدوره من أحسن اللاعبين في العالم، وأضاف أنه يقترب من مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هذا، ويواصل كيليان مبابي إثبات علو كعبه فوق المستطيل الأخضر برفقة باريس سان جيرمان، إذ يتصدر الجوهرة الفرنسية ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 9 أهداف، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في اعتلاء النادي الباريسي صدارة الدوري الفرنسي بـ30 نقطة.

من جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد يعتزمان الحصول على خدمات مبابي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن مستوى الجوهرة الفرنسية يتطور بشكل سريع للغاية، فيما أبدى باريس سان جيرمان في أكثر من مرة رفضه التفريط في خدمات نجمه الشاب مبابي. الجدير ذكره أن مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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