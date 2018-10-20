تياغو موتا: مبابي سيخلف ميسي قريباً

قال لاعب باريس سان جيرمان السابق تياغو موتا، إن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ليس أحسن لاعب في العالم حالياً، وأضاف موتا في تصريحات صحفية لشبكة "RMC Sport" الفرنسية أن ليونيل ميسي هو الأفضل في الوقت الحالي رغم تعرضه للإصابة.

وأوضح موتا، الذي يشغل الآن منصب المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 لنادي باريس سان جيرمان أن "مبابي لاعب رائع فهو الآن في الـ19 من العمر ولديه كل الإمكانيات ليصبح الرقم واحد في المستقبل".

وأكد موتا (35 عاماً)، الذي لعب بقميص باريس سان جيرمان بين عامي 2012 و2018 قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم، والتوجه إلى عالم التدريب أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بدوره من أحسن اللاعبين في العالم، وأضاف أنه يقترب من مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هذا، ويواصل كيليان مبابي إثبات علو كعبه فوق المستطيل الأخضر برفقة باريس سان جيرمان، إذ يتصدر الجوهرة الفرنسية ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 9 أهداف، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في اعتلاء النادي الباريسي صدارة الدوري الفرنسي بـ30 نقطة.

من جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد يعتزمان الحصول على خدمات مبابي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن مستوى الجوهرة الفرنسية يتطور بشكل سريع للغاية، فيما أبدى باريس سان جيرمان في أكثر من مرة رفضه التفريط في خدمات نجمه الشاب مبابي. الجدير ذكره أن مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022.