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تياسو كوسيفي

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موضوعات من تياسو كوسيفي

بوتين يستقبل زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، في قمته الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ في يوليو/تموز 2023.

"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء

"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء

بعد تخلص روسيا من مرتزقة فاغنر انتهجت موسكو استراتيجية جديدة في القارة السمراء من خلال الوجود العسكري المباشر على الأرض.
سياسة١٨ فبراير ٢٠٢٤
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