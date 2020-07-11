 تويتر يوقف حسابات رسمية بعد عمليات اختراق ضخمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2020

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أخبار

تويتر يوقف حسابات رسمية بعد عمليات اختراق ضخمة

تويتر يوقف حسابات شخصيات ومواقع بارزة إثر عمليات اختراق ضخمة. والموقع يشدد أن إعادة استخدامها لن يحدث إلا بعد زوال الخطر.

اختراق حسابات لشخصيات بارزة على موقع توتير.

اختراق حسابات لشخصيات بارزة على موقع توتير.

تعرّضت حسابات رسمية على موقع تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة ضخمة عصر الأربعاء تمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

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وقالت تويتر إن الاختراق نجح في استهداف موظفين لديهم القدرة على الدخول على شبكاتها الداخلية وإن منفذيه "استغلوا هذا في السيطرة على الكثير من الحسابات التي تحظى بمتابعة قوية (ومنها حسابات رسمية) ونشر تغريدات باسم أصحابها".
وتعهدت الشركة بتحري الأمر "لمعرفة أي نشاط مؤذ آخر ربما يكونون قد مارسوه أو أي معلومات ربما يكونون قد وصلوا إليها، وسنعلن عن أي شيء نتوصل إليه".

ومنعت تويتر مؤقتا بعض الحسابات الرسمية على الأقل من نشر أي  رسائل على مدى ساعات في خطوة غير معتادة، وقالت إنها لن تعيد الخدمة إلا بعد التأكد من أن ذلك أصبح آمنا.  
وتبيّن سجلات العملات الرقمية المتاحة علانية أن المتسللين حصلوا على ما قيمته أكثر 100 ألف دولار من العملة الرقمية.

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وكانت التغريدات المزوّرة التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، قد أمهلت كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، "أربعاء سعيد! سأقدّم بيتكوين إلى كلّ متابعيّ. سأضاعف كلّ المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل".

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "غيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!".

ع.ش/و.ب (أ ف ب، رويترز)

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


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