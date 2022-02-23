تويتر يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا

أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا في ظل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.



وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يريد "ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وألا تصرف الإعلانات الانتباه عنها".

وفي غضون ذلك، طالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيلو فيدوروف شركة آبل بمنع وصول منتجات وخدمات آبل إلى روسيا.

وقال فيدوروف في خطاب للرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك إن الخطوة سوف "تحفز الشباب والمواطنين الناشطين في روسيا على أن يبادروا بوقف العدوان العسكري المشين".

وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على فيسبوك ردا على فرضه حظرا على بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ووجهت هيئة روسكومنادزور المنظمة للاتصالات الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك بانتهاك "حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس" من خلال حجب صفحات من بينها صفحة وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

ر.ض/ ع.أ.ج (د ب أ)