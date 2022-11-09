 تويتر يعود للعمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين عالمياً | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 29.12.2022

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علوم وتكنولوجيا

تويتر يعود للعمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين عالمياً

عاد موقع تويتر للتدوينات القصيرة إلى العمل بعد فترة توقف بسبب خلل تقني حال دون وصول أعداد كبيرة من المستخدمين على مستوى العالم إلى المنصة. في وقت لاحق غرد إيلون ماسك متحدثاً عن تغييرات كبيرة في الموقع رفعت من سرعته.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر

لم يعلق ماسك على المشكلة التقنية لكنه أكد عمل تحديثات سترفع من سرعة تويتر

شهد موقع تويتر انقطاعاً كبيراً الأربعاء (28/12/2022)، مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية لساعات قبل عودته للعمل على ما يبدو.

مختارات

وهذه أول واقعة تعطل واضح للخدمة على نطاق واسع لتويتر منذ أن تولى الملياردير إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من عشرة آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وجاءت التقارير في معظمها من مستخدمين قالوا إنهم واجهوا مشكلات فنية في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية عبر متصفح الإنترنت. وذكر داون ديتكتور أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء، ليتحدث مستخدمون لاحقاً عن عودتها لطبيعتها.

 

وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل. وغرد ماسك في وقت لاحق أمس متحدثاً عن إدخال "تغييرات كبيرة في واجهة الخادم الخلفية"، مضيفا أنه "يجب الشعور (في ظل ذلك) بأن (موقع) تويتر بات أسرع"، لكن منشوره لم يشر إلى التوقف الذي أبلغ عنه المستخدمون.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق- هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى". غير أن ماسك غرد قائلاً إنه لا يزال قادرا على استخدام الخدمة. وكتب ماسك رداً على مستخدم سأل عما إذا كان تويتر معطلا قائلاً "يعمل من أجلي".

يأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.

واستقال المئات من موظفي تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

كما تضررت شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى من انقطاع الخدمة هذا العام. ففي يوليو/تموز، أدى انقطاع الخدمة لمدة 19 ساعة تقريبا في شركة روجرز تيليكوميونيكيشنز، أكبر شركة اتصالات في كندا، إلى إغلاق البنوك والنقل ودخول الملايين على المواقع الحكومية.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز) 

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    الكاتب: شتيفان نيسلار/ عبد الرحمان عمار


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