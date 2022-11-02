تويتر يسرح موظفيه.. ماذا يخطط ماسك للموقع؟

منصة تويتر ترسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام زر "تحرير" الجديد

بعد طول انتظار، نشرت منصة تويتر للتدوينات القصيرة أول تغريدة بعد أن تم تعديلها بواسطة رز جديد لتحرير التدوينات بعد نشرها. الخاصية الجديدة ستكون متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر، قبل تعميمها في وقت لاحق.