 تويتر يسرح موظفيه.. ماذا يخطط ماسك للموقع؟ | مسائية DW | DW | 04.11.2022

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مسائية DW

تويتر يسرح موظفيه.. ماذا يخطط ماسك للموقع؟

بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.. شركة تويتر تعلن عن بدءِ عمليات تسريح واسعة للموظفين وسط انتقادات وتساؤلات.. ما الذي خطط له ماسك لتويتر؟

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ANKARA, TURKIYE - OCTOBER 06: In this photo illustration, the image of Elon Musk is displayed on a computer screen and the logo of twitter on a mobile phone in Ankara, Turkiye on October 06, 2022. Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency

"تحرر الطائر"!.. ماسك يقيل مسؤولين كبار في تويتر فور الاستحواذ عليها 28.10.2022

أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن "تحرر الطائر".

(FILES) In this file photo taken on November 07, 2013, a banner with the logo of Twitter is set on the front of the New York Stock Exchange in New York. - Twitter faced scrutiny from US market regulators over how the platform calculates the number of false or spam accounts, a topic at the heart of the firm's legal battle with Elon Musk. The Security and Exchange Commission's letter sent mid-June, but made public on August 23, 2022, asked Twitter to disclose its methodology as well as the underlying judgements and assumptions involved.That letter surfaced just a day after news broke that a former Twitter security chief had told US authorities the company misled users and regulators about extreme, egregious security gaps. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)

منصة تويتر ترسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام زر "تحرير" الجديد 02.10.2022

بعد طول انتظار، نشرت منصة تويتر للتدوينات القصيرة أول تغريدة بعد أن تم تعديلها بواسطة رز جديد لتحرير التدوينات بعد نشرها. الخاصية الجديدة ستكون متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر، قبل تعميمها في وقت لاحق.

Elon Musk hat das soziale Netzwerk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Elon Musk, Twitter

معركة قضائية بين إيلون ماسك وتويتر.. ماذا سيحل بالطائر الأزرق؟ 10.07.2022

بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.

FILE PHOTO: An image of Elon Musk is seen on smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟ 07.06.2022

إيلون ماسك يهدد بالخروج من صفقة توتير متهماً شركة التدوينات القصيرة بالإخلال بالشروط عبر حجب بيانات ومعلومات لها صلة بالصفقة، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة واضحة لمنح نفسه مخرجاً سهلاً من الصفقة المثيرة للجدل.