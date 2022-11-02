تويتر يسرح موظفيه.. ماذا يخطط ماسك للموقع؟

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بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.. شركة تويتر تعلن عن بدءِ عمليات تسريح واسعة للموظفين وسط انتقادات وتساؤلات.. ما الذي خطط له ماسك لتويتر؟
أول ما اتخذه إيلون ماسك بعدما تحوّل إلى المالك الجديد لتويتر هو إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، معلنا عن "تحرر الطائر".
بعد طول انتظار، نشرت منصة تويتر للتدوينات القصيرة أول تغريدة بعد أن تم تعديلها بواسطة رز جديد لتحرير التدوينات بعد نشرها. الخاصية الجديدة ستكون متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر، قبل تعميمها في وقت لاحق.
بعد انسحاب إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر وإعلان مدير المنصبة اللجوء إلى القضاء، يتوقع خبراء أن تكون المعركة القانونية طويلة الأمد وستكون نتيجتها خاسرة للطرفين ويرسمون مستقبلاً مظلماً للمنصة ومصيراً مؤلماً للطائر الأزرق.
إيلون ماسك يهدد بالخروج من صفقة توتير متهماً شركة التدوينات القصيرة بالإخلال بالشروط عبر حجب بيانات ومعلومات لها صلة بالصفقة، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة واضحة لمنح نفسه مخرجاً سهلاً من الصفقة المثيرة للجدل.
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