تويتر وفيسبوك في حالة تأهب لمواجهة منشورات "مضللة" من ترامب

وضع موقع تويتر الأربعاء (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) إشارة "مضللة" على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قراراً مماثلاً مساء الثلاثاء.

وكتب تويتر فوق تغريدة ترامب "قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضللاً بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو اي عملية مدنية أخرى".

وكتب ترامب في تغريدته قائلاً: "الليلة الماضية كنا في المقدمة، في كثير من الأحيان بقوة، في العديد من الولايات الرئيسية، في جميع الحالات تقريباًَ، كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون في تلك الولايات. ثم، شيئاً فشيئاً، بدأت الأصوات في الاختفاء بطريقة سحرية. أمر غريب جداًا"

ونشر ترامب تغريدة اخرى جاء فيها:

"إنهم يعملون بجد لإخفاء 500000 صوت نتقدم بها في ولاية بنسلفانيا - في أسرع وقت ممكن. وبالمثل ، يحدث ذلك في ميشيغان وغيرها!"

إجراءات مشددة

وكان موقعي فيسبوك وتويتر قد وضعا مساء الثلاثاء إشارة على منشور لدونالد ترامب على أنه قد يكون مضللاً في سياق انتخابات شديدة المنافسة أعلن الرئيس الأمريكي أنه فاز فيها قبل انتهاء عمليات تعداد الأصوات، وفق سيناريو توقعته مواقع التواصل الاجتماعي مراراً ويثير مخاوف كبرى.

وحجب تويتر تغريدة الرئيس الجمهوري المرشح لولاية ثانية بمواجهة الديموقراطي جو بايدن، مورداً تحذيراً "المحتوى الذي تم مشاركته في هذه التغريدة تم نقضه جزئياً أو بالكامل وقد يكون مضللا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات".

وكتب ترامب "إننا متقدمون وبفارق كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم أبدا يقومون بذلك. لا يمكن إيداع بطاقات التصويت بعد انتهاء الاقتراع".

وكان المنشور لا يزال ظاهراً على فيسبوك لكن الشبكة أرفقته برابط إلى مركزها لنشر المعلومات حول الانتخابات، حيث تنقل النتائج الرسمية التي تشير حالياً إلى منافسة شديدة في السباق بين ترامب وبايدن لجمع أصوات كبار الناخبين.

لكن حتى مع سعى الشركتين لوضع تحذيرات على منشورات ترامب أثار إعلانه الكاذب الفوز في الانتخابات ومزاعمه التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات ضجة واعتبرت معلومات مضللة.

ع.ح./خ.س. (ا ف ب، رويترز)