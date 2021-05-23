 تويتر سيبدأ في إلغاء علامات التحقق القديمة الأسبوع المقبل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2023

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أخبار

تويتر سيبدأ في إلغاء علامات التحقق القديمة الأسبوع المقبل

ستبدأ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إزالة ما تسمى بـ "علامات التحقق القديمة" من حسابات المستخدمين الأسبوع المقبل وسيكون لدى المشتركين، الذين يدفعون فقط وأعضاء المنظمات المعتمدة، هذا الوضع.

علامة تويتر الزرقاء

سيكون لدى المشتركين، الذين يدفعون فقط وأعضاء المنظمات المعتمدة علامات توثيق

ذكرت شركة "تويتر" ومقرها سان فرانسيسكو، في تغريدة لها على تويتر أمس الخميس (24 مارس/آذار 2023) أن الخطوة التي تستهدف "عملية التحقق القديمة" تبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة (24 مارس/ آذار)، وهي وهي واحدة من أولى التغييرات في سياسة تويتر، التي أعلنها مالك "تويتر"، إيلون ماسك، الذي وصف البرنامج الحالي بأنه "فاسد"، بعد وقت قصير من توليه المنصب أواخر العام الماضي.

وستبدأ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"إزالة ما تسمى بـ „علامات التحقق القديمة من حسابات المستخدمين الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه المنصة باتجاه تطبيق نموذج، حيث سيكون لدى المشتركين، الذين يدفعون فقط وأعضاء المنظمات المعتمدة، هذا الوضع.

مختارات

فقد رياض محرز نجم مانشستر سيتي علامة التوثيق الزرقاء لحسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة. ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الواقعة لكن محرز وجه رسالة عبر حسابه إلى مالك تويتر الجديد ايلون ماسك، فماذا قال له؟

وتراجع ماسك عن قراره بشأن العديد من التغييرات، في شبكة التواصل الاجتماعي، لكنه مازال مصرا على رغبته لإزالة نظام التحقق القديم. وكان موقع " ذا فيرج" الأمريكي المتخصص فى أخبار التكنولوجيا قد كشف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن اعتزام شركة "تويتر" زيادة سعر الاشتراك الشهري الاختياري إلى 19.99 دولار، من 4.99 دولار حاليا، وكذلك إطلاق ميزات جديدة، من بينها التحقق من المستخدم نظير دفع مقابل.

 وتقضي الخطة بأنه سيكون أمام المستخدمين الموثقين 90 يوما للتسجيل أو سيخسرون علامة التوثيق الزرقاء، وفق التقرير الذي نقل هذه المعلومات عن مصادر مطلعة، لم يذكر أسماءها.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)

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