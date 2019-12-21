 تويتر توقف آلاف الحسابات على صلة بقضية تجسس سعودية | أخبار | DW | 21.12.2019

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أخبار

تويتر توقف آلاف الحسابات على صلة بقضية تجسس سعودية

بعد أسابيع من توجيه السلطات الأمريكية اتهامات بالتجسس لثلاثة سعوديين لاستخلاصهم بيانات شخصية لمعارضين سعوديين من موقع تويتر، أغلقت الشركة الآلاف الحسابات لقيامها بعملية تلاعب وتضليل إعلامي لصالح السلطات السعودية.

الصورة لمقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو حيث يقطع أحد المشاة الشارع أمام المبني بتاريخ 09 يوليو/ حزيران 2019

تويتر تحذف آلاف الحسابات السعودية لانتهاكها سياسات منصتها بشأن التلاعب

قالت شركة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة (20 كانون الثاني/ ديسمبر) إنها كشفت القناع عن شبكة من الحسابات المنظمة في السعودية كانت جزءا من جهود تضخيم رسائل مؤيدة للسلطات في الرياض. وقالت الشركة في مدونة إنها حذفت 5929 حسابا لانتهاك سياسات منصتها بشأن التلاعب.

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وذكرت تويتر أن تلك الحسابات تمثل "القسم الأساسي في شبكة أكبر تضم أكثر من 88 ألفا من الحسابات" التي كانت "تضخم رسائل مؤيدة للسلطات السعودية" عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها.

وقالت تويتر إن تحقيقها اقتفى أثر النشاط الوهمي ليتوصل إلى أن منشأه هو (سماءات) مضيفا أنها تدير عددا من الحسابات "لأفراد بارزين" وإدارات حكومية.

وقبل أسابيع وجهت السلطات الأمريكية اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين سعوديين لوصولهم إلى بيانات شخصية لمعارضين على موقع تويتر، وعلقت الشركة عشرات الآلاف من الحسابات المرتبطة على ما يبدو بشركة تابعة لأحد المشتبه بهم.

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وأعلنت تويتر يوم الجمعة تعليق الحسابات وقالت إنها مرتبطة "بعملية معلوماتية كبيرة تدعمها الدولة" ومنشأها السعودية. وذكرت أن مصدر النشاط شركة "سماءات" التي تربطها علاقات بعدد من الشخصيات السعودية والمنافذ الإخبارية البارزة.

ويدير شركة (سماءات) أحمد الجبرين وفقا لحسابه على موقع (لينكد إن) وملفات شخصية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت الشكوى التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) وأُعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني أن رجلا يعرف بهذا الاسم أيضا يسيطر على شركة تسويق سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم خدمات للأسرة المالكة.

وامتنعت تويتر ووزارة العدل عن قول ما إذا كان الاسمان يشيران إلى نفس الشخص، لكن مصدرا مطلعا من السلطات الاتحادية قال إن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية تعتقد ذلك.
 

والجبرين متهم بالعمل كوسيط بين المسؤولين السعوديين وموظفين اثنين سابقين في تويتر استغلا عملهما للدخول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين بروتوكول الانترنت لمنتقدي الحكومة. 

وقالت رويترز إنه لم يتسن الحصول على تعليق من الجبرين المعروف أيضا بأحمد المطيري.

وذكرت الدعوى الأمريكية أن تويتر علمت بأمر الدخول غير المصرح به على البيانات في أواخر عام 2015. وامتنع متحدث باسم تويتر يوم الجمعة عن التعليق على سبب عدم قيام تويتر بتعطيل عملية (سماءات) المعلوماتية مبكرا.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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