تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف "إكس"

ظهر على موقع شبكة التواصل الاجتماعي للأخبار القصيرة "تويتر" اليوم الاثنين (24 يوليو/تموز 2023) شعار الشركة الجديد وهو حرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء بدلا من الطائر الأزرق الذي عُرف به الموقع منذ سنوات طويلة.

وغرّد ماسك عبر حسابه مساء الأحد "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "اكس" ("X").

وكان رجل الأعمال ومالك المنصة إيلون ماسك أعلن اعتزامه تغيير شعار تويتر.

وبعد استحواذ ماسك على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في نيسان/إبريل 2023 اسم الشركة إلى "اكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتاً في نيسان/أبريل بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.

ورفعت دعوى قضائية على تويتر تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر. وقامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.

ع.ج.م/خ.س (أ ف ب، رويترز)