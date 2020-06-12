تويتر تؤكد: ليس هناك دليل على وجود اختراق أمني للمنصة

قالت شركة تويتر إن كثيراً من مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي واجهوا مشكلات بسبب تغيير غير مقصود أدخلته على أنظمتها الداخلية لكن المنصة بدأت تعود إلى العمل بشكل طبيعي على ما يبدو بعد تعطلها لنحو ساعة ونصف.

وقالت شركة تويتر، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إنه ليس لديها دليل على حدوث اختراق أمني في الوقت الذي استمر فيه مستخدمو تويتر في جميع أنحاء العالم في رصد انقطاعات واسعة النطاق مساء الخميس الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وقال موقع تويتر إن المشكلة نتجت عن "تغيير غير متعمد أجريناه على أنظمتنا الداخلية". وقال فريق الاتصال بالشركة في تغريدة: "يجب أن يعمل تويتر عند الجميع خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، قال موقع تويتر إنهم "يحققون حالياً في هذه المشكلة " لكن "ليس لديهم دليل على أن هذا الانقطاع ناتج عن اختراق أمني"، وفقاً لرسالة على واجهة برمجة الشركة المعروفة باسم "إيه بي أي".

وأستقبل المستخدمون في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا من بين دول أخرى برسائل بوجود خطأ.

وفي الولايات المتحدة، استمر الانقطاع حوالي ساعة قبل عودة موقع تويتر للعمل مرة أخرى.

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وذكر موقع "داوندكتور دوت كوم" الذي يتتبع حالة موقع الويب، فإن عشرات الآلاف من المستخدمين أبلغوا بأنفسهم عن انقطاع الخدمة في الولايات المتحدة وعالمياً.

وكانت تويتر قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي عن انتهاك تمكن خلاله متسللون من الدخول إلى أنظمتها الداخلية لاختراق حسابات بعض كبار المستخدمين ومنهم جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية وكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع.

ع.ج.م/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)