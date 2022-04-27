تويتر.. انقطاع مؤقت في وقت حساس وسط معركة مع ماسك

قالت شركة تويتر إن خدماتها عادت تعمل عبر الإنترنت بعد انقطاع كبير اليوم الخميس (14 تموز/يوليو 2022) أدى إلى منع آلاف المستخدمين حول العالم من الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي. ووجد العديد من المستخدمين حول العالم أنفسهم يواجهون رسالة تتعلّق بخطأ ما (error)، في ما يمثّل اضطراباً جديداً للشبكة الاجتماعية الغارقة في معركة مع إيلون ماسك.

وقال موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن انقطاع الخدمة، الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة عند الساعة 8:15 صباحًا تقريبًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونُشر على حسابات المستخدمين "يتعذّر استرداد التغريدات في الوقت الحالي. يُرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً".

وقالت الشركة في تغريدة: "تعرضت أنظمتنا الداخلية لبعض المشكلات التي أثرت على كثير منكم على مستوى العالم. يجب أن يعود تويتر للعمل كما هو متوقع".



وقال براين فيتسجيرالد، المحلل بشركة ويلز فارغو للخدمات المالية، إن تويتر يعمل على خدمات شركة أمازون الإلكترونية ويستخدم غوغل كلاود أيضًا كمزود خدمات ثانوي له. واستبعد فيتسجيرالد أن يكون سبب الانقطاع حدوث مشكلة في مزود خدمات كلاود. وكانت خدمات تويتر انقطعت من قبل على مستوى العالم في شباط/فبراير بسبب خلل في البرمجيات.

وتؤدّي حالات الانقطاع بشكل منتظم إلى تعطيل المنصّات الرقمية، بينما تبقى فترات الانقطاع الطويلة استثناءً. واغتنم مستخدمو الإنترنت فرصة الانقطاع للسخرية من الشبكة.

وتأتي هذه العثرة الفنية في وقت حسّاس بالنسبة للمجموعة الرقمية، التي دخلت هذا الأسبوع في معركة قانونية مع إيلون ماسك. ويريد تويتر إجبار الملياردير، رئيس شركة تسلا، على احترام الاتفاق الذي وقع عليه في نيسان/أبريل، عندما أعلن عزمه شراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل الانسحاب الأسبوع الماضي.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)