تحدث هذه الظاهرة الطبيعية، أورورا أستراليس في المنطقة القطبية الجنوبية أيضاً. وإذا كنت ترغب في تجربة حجاب الضوء الليلي، فعليك عادةً أن تكون بعيداً عن مصادر الضوء الاصطناعي. في بحيرة إليسمير، وهي بحيرة تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن كرايستشيرش في نيوزيلندا يتوهج هذا الشفق القطبي باللون الوردي الرائع.