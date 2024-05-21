توني كروس "مهندس" خط وسط ريال مدريد وألمانيا سيُعلق الحذاء

بشكل رسمي، أعلن الدولي الألماني توني كروس اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة الأمم الأوروبية المُقامة في ألمانيا صيف السنة الحالية. كروس نجم ريال مدريد بزغ نجمه منذ الصغر، وتسلق سلم النجومية بسرعة كبيرة.

في خبر نزل كالصاعقة على عشاق المنتخب الألماني وريال مدريد الإسباني، أعلن توني كروس بشكل رسمي اعتزاله كرة القدم بعد كأس الأمم الأوروبية، التي تنظمها ألمانيا صيف السنة الحالية.

وكتب توني كروس (34 عاما) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا:"إن قرار (الاعتزال) يعني أن مسيرتي كلاعب كرة القدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو". وأضاف:"كما قلت دائما، ريال مدريد هو فريقي الأخير، وسيكون كذلك..أنا سعيد وفخور...لقد كان طموحي دائما هو إنهاء مسيرتي في أعلى مستوى". واختتم الدولي الألماني كلامه بالقول:"من الآن فصاعدا هناك فكرة واحدة فقط تقودني: نحو اللقب الخامس عشر. هلا مدريد".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت مؤخرا إلى أن توني كروس عزز من الأخبار المُتداول بكثرة عن نيته اعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم. وأشارت "ماركا" أن كروس ظل في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، حيث أخذ يُراقب المدرجات الفارغة، ومقاعد البدلاء برفقة أطفاله وزوجته. وهو ما فُهم منه أن الدولي الألماني يُودع ريال مدريد.

فمن هو توني كروس الذي خطف قلوب الألمان والإسبان معا؟ وكيف تحول إلى واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في السنوات الأخيرة؟

نجم منذ الصغر

رأى توني كروس النور في الرابع من يناير/كانون الثاني 1990 بمدينة غرايفسفالد، التي تقع في ولاية مكلنبورغ فوربومرن. ينتمي توني إلى عائلة رياضية، حيث إن شقيقه الأصغر فليكس لاعب لكرة القدم. عمل والده مُدربا لشباب فريق المدينة غرايفسفالد، ولا حظ منذ وقت مبكر موهبة ابنه توني.

انتقلت عائلة كروس إلى مدينة روستوك لأن والده حصل على وظيفة مدرب شباب لفريق المدينة هناك. ولعب توني لفريق هانزا روستوك، ولفت اهتمام الجميع بفضل موهبته الكبيرة. وفي عام 2004، أبدى فريق بايرن ميونيخ رغبته بالتعاقد مع الشاب الواعد كروس. بيد أن هذا الأخير فضل البقاء مع فريقه من أجل التطور، وأيضا مواصلة مسيرته التعليمية، حسب ما أوردته صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية.

تألق كروس بشدة مع ريال مدريد. صورة من: Alberto Lingria/Pressefoto ULMER/picture alliance

بايرن ميونيخ..مد وجزر

وفي عام 2006، انتقل توني كروس إلى فريق بايرن ميونيخ. ونجح توني في فرض اسمه بقوة مع شباب الفريق البافاري، وبدأ بعدها بالتدرج مع الفريق الألماني العملاق. وفي عام 2007، أصبح توني كروس أصغر لاعب يُمثل بايرن ميونيخ في مباراة رسمية، إذ خاض مباراته الأولى مع الفريق البافاري وعمر لا يتجاوز 17 عاما و265 يوما.

ولم تكن تجربة توني كروس مع الفريق البافري مفروشة بالورود، فقد وجد متوسط الميدان الفنان نفسه خارج حسابات مدرب فريق بايرن ميونيخ السابق كلينسمان، ما دفعه إلى الانتقال على سبيل الإعارة إلى فريق باير ليفركوزن في سنة 2009. وأظهر توني كروس مستويات رائعة مع باير ليفركوزن، وكان له دور واضح على نتائج الفريق.

وبعد عودته للفريق البافاري، تغيرت كثيرا أمور توني كروس وأصبح قطعة لاغنى عنها في تشكيلة الفريق. وتطور أداء كروس بشكل لافت، ليصعد مع بايرن ميونيخ إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

وبعدما لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، غادر توني كروس في عام 2014 بايرن ميونيخ صوب ريال مدريد في صفقة لم تتجاوز 30 مليون يورو.

"مهندس" ريال مدريد

واندمج توني كروس بشكل سريع ومذهل مع منظومة لعب ريال مدريد، وأصبح لاعبا لاغنى عنه في تشكيلة "المرينغي" بغض النظر عن هوية مدرب الفريق. وكون كروس ثنائيا مميزا مع زميله لوكا مودريتش في وسط الميدان، الذي يُعد من نقاط قوة فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

ونجح كروس في الفوز بـ 22 لقبا مع ريال مدريد في كل المسابقات الممكنة محليا وقاريا، وخاض معه 463 مباراة. وعن توني كروس، يقول فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد:"إنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، والذي كان وسيظل دائما منزله".

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد نهاية الصيف الحالي، وحاول ريال مدريد في أكثر من مرة تمديد عقد كروس. لكن الدولي الألماني فضل أن يضع نقطة النهاية لقصته مع ريال مدريد وكرة القدم عموما صيف السنة الحالية.

يمني كروي النفس بالتتويج بأمم أوروبا مع ألمانيا. صورة من: Alexander Hassenstein/Getty Images

كروس مع المنتخب الألماني

أما عن تجربة توني كروس مع المنتخب الألماني، فقد استدعي لأول مرة لتشكيلة المنتخب الألماني في بداية عام 2010 بفضل تألقه مع الفريق البافاري بايرن ميونيخ. وخاض أول مباراة له بقميص ألمانيا في الثالث من مارس من نفس السنة ضد المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية.

ومع مرور السنوات، تحول توني كروس إلى واحد من الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب الألماني، وفاز معه بكأس العالم في سنة 2014 على حساب الأرجنتين. وكان توني كروس قد اعتزل اللعب دوليا مع ألمانيا في وقت سابق، لكنه تراجع عن ذلك وقرر العودة لحمل قميص المنتخب الألماني في بطولة الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، التي انطلقت فيها مسيرة توني كروس، وستنتهي فيها أيضا بعد إسدال الستار عن بطولة يُمني توني كروس أن يتوج بها مع منتخب بلاده.