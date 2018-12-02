 توني كروس: قد أعتزل لكني لن أنتحر بسبب كأس أمم أوروبا! | عالم الرياضة | DW | 05.08.2019

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عالم الرياضة

توني كروس: قد أعتزل لكني لن أنتحر بسبب كأس أمم أوروبا!

بعد كارثة ألمانيا في روسيا 2018 انتشرت شائعات عن اعتزال توني كروس اللعب دوليا. إنه واحد من اثنين بقيا مع الفريق من جيل 2014. والآن تحدث عن موعد يمكن أن يعتزل عنده. وعن رأيه في "وجوب" فوز ألمانيا بكأس أمم أوروبا المقبلة.

Freundschaftsspiel Deutschland Brasilien Toni Kroos (picture-alliance/GES/T. Eisenhuth)

حدد النجم الألماني توني كروس  (29 عاما) عاماً) موعدا يمكن أن يعتزل بعده اللعب مع منتخب ألمانيا "المانشافت"، الذي انضم إليه قبيل انطلاق مونديال جنوب أفريقيا 2010، وفاز معه بمونديال البرازيل 2014، وخاض معه حتى الآن 92 مباراة. وكانت هناك شائعات أنه فكر في اعتزال اللعب دوليا بعد فشل ألمانيا في مونديال روسيا 2018.

وفي حديث مع مجلة "كيكر" الألمانية في عدد اليوم الاثنين (5 أغسطس/ آب) قال نجم ريال مدريد إنه من الممكن أن يعتزل اللعب دوليا بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2020، مضيفا "لحظة جيدة للتفكير في الأمر". ويرى كروس أن بلاده لديها فرصة للفوز بالبطولة، "إذا لم أر أي فرص للنجاح في كأس أمم أوروبا (المقبلة)، فلن أضطر إلى لعبها ".

مختارات

كثيرا ما يشبه غير الألمان، المستشارة ميركل باللاعب توني كروس، فللاثنين قواسم مشتركة من أبرزها الاتزان والتروي. ولعل هذا أبرز ما يخرج به مشاهد فيلم "توني كروز"...فيلم وثائقي يسلط الضوء على كروس الانسان. (01.07.2019)

مؤخرا مدد الألماني توني كروس عقده مع ريال مدريد، ويقول إنه يعتبر الليغا الإسبانية الأفضل في العالم من الناحية الكروية. وفي حوار مع موقع ألماني تحدث كروس عن نجوم الكرة الألمانية مستقبلا، ووجه لهم النصيحة. (29.06.2019)

لقد فاز كروس مع بايرن وريال مدريد بكل ما يمكن على مستوى الأندية. وإضافة إلى مانويل نوير بقي كآخر اللاعبين من جيل مونديال 2014، وينقصهما الفوز بلقب كأس أمم أوروبا، فهل يجب الفوز بذلك اللقب العام المقبل؟ يجيب كروس على كيكر: "ماذا يعني يجب. إذا لم يأت (اللقب) فلن انتحر. وسيكون جميلا أن يكون كأس أمم أوروبا في تشكيلة (ألقابي) لكنه لن يكون سهلا على الإطلاق".

يذكر أن نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" ستقام مبارياتها لأول مرة في 11 مدينة أوروبية، وكذا في مدينة آسيوية واحدة هي باكو، عاصمة أذربيجان. وتفتتح في ملعب روما الأولمبي 12 يونيو/ حزيران 2020 وتختتم في ملعب ويمبلي الإنجليزي في 12 يوليو/ تموز، وسيشارك فيها 24 منتخبا.

صلاح شرارة

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    في 2002 و2006 كان المنتخب الألماني قريبا جدا من التتويج ببطولة العالم، ولكن لم تكتمل الفرحة. وفي مونديال 2014 في البرازيل تحقق الحلم، الذي يوثقه فيلم "المانشافت".

  • Film Die Mannschaft

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    مصادر عدة للصور: مصورو الاتحاد الألماني لكرة القدم كانوا مع المنتخب في كل مكان. الفيفا أيضا منح مخرج الفيلم بعض الصور. كما توجد مقاطع كثيرة صُورت عبر الهاتف. الفيلم يحتوي على كثير من الصور الحصرية التي لم يسبق أن عُرضت.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    في غرفة التدريب في كامبو باهيا: يواخيم لوف يقضي الليلة وحيدا، يدرس كل شاردة وواردة عن الفريق الخصم. يدون لوف كل ملاحظاته لمباراة الغد، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على الخطة.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    باستيان شفاينشتايغر خرج للتو من المؤتمر الصحفي بعد أن أجاب عن أسئلة الصحفيين. ويجلس الآن خلف الكواليس للاستماع لبقية المؤتمر الذي يجريه المدرب لوف. ربما يكون هذا آخر مونديال يشارك فيه اللاعب العالمي.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    "المانشافت لا يعيش على البساط الأخضر فحسب، ولكن أيضا خارجه"، كما يقول بير ميرتيساكر في الفيلم. الفريق أمضى يوما كاملا في زيارة لمدرسة في إحدى قرى البرازيل. سعادة الأطفال كانت فوق الوصف.

  • Film Die Mannschaft

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    مسعود أوزيل يجلس وحيدا في غرفة تبديل الملابس، يستمتع بلحظة هدوء نادرة بعيدا عن التدريب والمباريات واللقاءات الإعلامية.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    الفرق الأخرى لديها نيمار ورونالدو وميسي، أما ألمانيا فلديها "المانشافت". قوة المنتخب الألماني تكمن في جماعيته. هكذا يشجع المدرب لاعبي المنتخب الألماني قبل كل مباراة.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    أصدقاء العمر: اللاعبان لوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر، كانا حاضرين في "أسطورة صيفية" في مونديال 2006. وهاهما الآن يحتفلن البفوز باللقب العالمي 2014. صداقتهما باقية رغم لعبهما لناديين مختلفين.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    توماس مولر تألق في مونديال 2010، بأهدافه الرائعة. وفي كأس العالم 2014 تألق أيضا، بعد تسجيله 5 أهداف لألمانيا خلال البطولة. وهنا يحتفل في الحافلة مع زملائه بعد تتويجهم باللقب العالمي.

  • Die Mannschaft (Bildergalerie) EINSCHRÄNKUNG

    "المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

    يبدوا سعيدا ومرتاحا - تعابير لا يمكن مشاهدتها إلى نادرا على وجه المدرب يواخيم لوف. كيف لا وخلفه الكأس الذهبي، بعد أن قاد المنتخب الألماني للفوز التاريخي بمونديال البرازيل 2014. زيلكه فونش/ميريت النجار


مختارات

"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما

الفيلم الوثائقي "المانشافت" يقدم يوميات المنتخب الألماني خلال مونديال البرازيل. أبطال العالم بعدسة المخرج زونكه فورتمان، فيلم يشابه ذلك الفيلم الذي قدمه ذات المخرج في بطولة 2006 تحت اسم "أسطورة صيفية". (10.11.2014)  

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