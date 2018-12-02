توني كروس: قد أعتزل لكني لن أنتحر بسبب كأس أمم أوروبا!

حدد النجم الألماني توني كروس (29 عاما) عاماً) موعدا يمكن أن يعتزل بعده اللعب مع منتخب ألمانيا "المانشافت"، الذي انضم إليه قبيل انطلاق مونديال جنوب أفريقيا 2010، وفاز معه بمونديال البرازيل 2014، وخاض معه حتى الآن 92 مباراة. وكانت هناك شائعات أنه فكر في اعتزال اللعب دوليا بعد فشل ألمانيا في مونديال روسيا 2018.
وفي حديث مع مجلة "كيكر" الألمانية في عدد اليوم الاثنين (5 أغسطس/ آب) قال نجم ريال مدريد إنه من الممكن أن يعتزل اللعب دوليا بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2020، مضيفا "لحظة جيدة للتفكير في الأمر". ويرى كروس أن بلاده لديها فرصة للفوز بالبطولة، "إذا لم أر أي فرص للنجاح في كأس أمم أوروبا (المقبلة)، فلن أضطر إلى لعبها ".
لقد فاز كروس مع بايرن وريال مدريد بكل ما يمكن على مستوى الأندية. وإضافة إلى مانويل نوير بقي كآخر اللاعبين من جيل مونديال 2014، وينقصهما الفوز بلقب كأس أمم أوروبا، فهل يجب الفوز بذلك اللقب العام المقبل؟ يجيب كروس على كيكر: "ماذا يعني يجب. إذا لم يأت (اللقب) فلن انتحر. وسيكون جميلا أن يكون كأس أمم أوروبا في تشكيلة (ألقابي) لكنه لن يكون سهلا على الإطلاق".
يذكر أن نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" ستقام مبارياتها لأول مرة في 11 مدينة أوروبية، وكذا في مدينة آسيوية واحدة هي باكو، عاصمة أذربيجان. وتفتتح في ملعب روما الأولمبي 12 يونيو/ حزيران 2020 وتختتم في ملعب ويمبلي الإنجليزي في 12 يوليو/ تموز، وسيشارك فيها 24 منتخبا.
صلاح شرارة
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
في 2002 و2006 كان المنتخب الألماني قريبا جدا من التتويج ببطولة العالم، ولكن لم تكتمل الفرحة. وفي مونديال 2014 في البرازيل تحقق الحلم، الذي يوثقه فيلم "المانشافت".
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
مصادر عدة للصور: مصورو الاتحاد الألماني لكرة القدم كانوا مع المنتخب في كل مكان. الفيفا أيضا منح مخرج الفيلم بعض الصور. كما توجد مقاطع كثيرة صُورت عبر الهاتف. الفيلم يحتوي على كثير من الصور الحصرية التي لم يسبق أن عُرضت.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
في غرفة التدريب في كامبو باهيا: يواخيم لوف يقضي الليلة وحيدا، يدرس كل شاردة وواردة عن الفريق الخصم. يدون لوف كل ملاحظاته لمباراة الغد، قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على الخطة.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
باستيان شفاينشتايغر خرج للتو من المؤتمر الصحفي بعد أن أجاب عن أسئلة الصحفيين. ويجلس الآن خلف الكواليس للاستماع لبقية المؤتمر الذي يجريه المدرب لوف. ربما يكون هذا آخر مونديال يشارك فيه اللاعب العالمي.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
"المانشافت لا يعيش على البساط الأخضر فحسب، ولكن أيضا خارجه"، كما يقول بير ميرتيساكر في الفيلم. الفريق أمضى يوما كاملا في زيارة لمدرسة في إحدى قرى البرازيل. سعادة الأطفال كانت فوق الوصف.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
مسعود أوزيل يجلس وحيدا في غرفة تبديل الملابس، يستمتع بلحظة هدوء نادرة بعيدا عن التدريب والمباريات واللقاءات الإعلامية.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
الفرق الأخرى لديها نيمار ورونالدو وميسي، أما ألمانيا فلديها "المانشافت". قوة المنتخب الألماني تكمن في جماعيته. هكذا يشجع المدرب لاعبي المنتخب الألماني قبل كل مباراة.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
أصدقاء العمر: اللاعبان لوكاس بودولسكي وباستيان شفاينشتايغر، كانا حاضرين في "أسطورة صيفية" في مونديال 2006. وهاهما الآن يحتفلن البفوز باللقب العالمي 2014. صداقتهما باقية رغم لعبهما لناديين مختلفين.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
توماس مولر تألق في مونديال 2010، بأهدافه الرائعة. وفي كأس العالم 2014 تألق أيضا، بعد تسجيله 5 أهداف لألمانيا خلال البطولة. وهنا يحتفل في الحافلة مع زملائه بعد تتويجهم باللقب العالمي.
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"المانشافت" – أبطال العالم في صالات السينما
يبدوا سعيدا ومرتاحا - تعابير لا يمكن مشاهدتها إلى نادرا على وجه المدرب يواخيم لوف. كيف لا وخلفه الكأس الذهبي، بعد أن قاد المنتخب الألماني للفوز التاريخي بمونديال البرازيل 2014. زيلكه فونش/ميريت النجار