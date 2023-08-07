تونس: 11 قتيلا وعشرات المفقودين في حادث غرق جديد لقارب مهاجرين

قالت سلطات محلية تونسيةاليوم الاثنين (السابع من أغسطس/ آب) إن الأمواج جرفت إلى الشاطئ سبع جثث أخرى يعتقد أنها لمهاجرين لقوا حتفهم جراء غرق قارب قبالة الساحل ليرتفع عدد القتلى المؤكدين إلى 11 فيما لا يزال 44 في عداد المفقودين وجرى إنقاذ اثنين فقط.

وقال مسؤول قضائي أمس الأحد إن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، الذي غرق قبالة جزيرة قرقنة التونسية بالقرب من ميناء صفاقس، ينحدرون من دول أفريقية جنوب الصحراء.

وبحسب مسؤول قضائي فقد بلغ عدد الجثث المنتشلة منذ الأسبوع الماضي فقط 23 جثة لمهاجرين غير نظاميين فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال القاضي والمتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصموي لوكالة الأنباء الألمانية إن "11 جثة تم انتشالها إثر غرق مركب كان يضم 57 مهاجرا، نجا من بينهم اثنان فقط فيما لا يزال البقية في عداد المفقودين.

وقبل ذلك لفظ البحر بين يومي الجمعة والسبت، 12 جثة في مناطق مختلفة على سواحل الولاية مدفوعة بعواصف مفاجئة اجتاحت المنطقة. وينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لنفس المسؤول.

وتمثل صفاقس منصة رئيسية لعبور المهاجرين إلى الجزر الايطالية القريبة على متن قوارب حديدية وتقليدية الصنع بمحركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات

وانتشل حرس السواحل التونسي 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 20 يوليو تموز هذا العام، وهو رقم غير مسبوق. وتشهدتونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة تتعلق بغرق قوارب تحاول الإبحار للسواحل الإيطالية.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا التي تبعد أقرب سواحلها 150 كيلومترا من تونس، منذ مطلع العام الحالي.

وتعد منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم مع تسجيل أكثر من 20 ألف وفاة فيها منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتسارعت وتيرة إبحار مواطني جنوب الصحراء في آذار/مارس ونيسان/أبريل بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/فبراير ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين" في إطار "مخطط إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" لتونس.

ومطلع يوليو/تموز، طُرد المئات من المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد اشتباكات مع السكان ما تسبب في وفاة تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقًا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

ع ا.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)