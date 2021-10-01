تونس- وفاة شخص وجرح رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

قالت الحماية المدنية التونسية إن حريقاً اندلع اليوم الخميس (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021) في المقر الرئيسي لحزب النهضة بالعاصمة التونسية تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة 12 آخرين. وقال حزب النهضة إن أحد أعضائه لقي حتفه في الحريق لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال شهود وأعضاء في الحزب إن اثنين من كبار المسؤولين بالحزب من بين المصابين في الحريق. وأضافوا أن أحدهم هو القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض الذي أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى، والثاني هو عبد الكريم الهاروني.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحريق.

وأبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلاً أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

وأكد عضو المكتب التنفيذي منذر الونيسي في تصريحات اعلامية إن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يكن متواجداً في المقر عندما شب الحريق.

وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية كان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان (53 نائباً من اصل 217) قبل أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعماله في 25 تمّوز/يوليو الفائت.

وندد حزب النهضة خلال مؤتمر صحافي الاثنين بحملة "تشويه" ضده تقوم بها شخصيات سياسية بهدف إقصائه عن الساحة السياسية.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)