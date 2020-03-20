تونس والأردن والمغرب والسعودية تشدد إجراءاتها لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة (20 مارس/آذار 2020) حجراً صحياً عاماً وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أعلن تعليق التنقل بين المدن في تشديد لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا. وستحدد الحكومة لاحقاً الجمعة التدابير التفصيلية للحجر العام بما في ذلك موعد بدئها ومدة تطبيقها. وكانت تونس قد أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية، وتصلّ الإصابات عبر أنحاء البلاد إلى 54 حالة.
وانضمت تونس إلى دول أخرى في المنطقة، إذ أعلن المغرب ابتداءً من اليوم الجمعة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى. واشترطت وزارة الداخلية على المواطنيين الراغبين في الخروج الحصول على أذون خاصة. ووضع المغرب ثلاث حالات فقط للخروج من المنازل، الأولى التنقل للعمل بالنسبة لبعض القطاعات الضرورية، الثانية التنقل من أجل شراء المواد الأساسية، والثالثة هي تلقي العلاج أو اقتناء الأدوية. وتصل عدد الحالات بالمغرب إلى 74 حسب آخر حصيلة. وكان المغرب قد أوقف منذ أيام الدراسة، وأعلن عن إغلاق كل المرافق غير الضرورية كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إغلاق المساجد.
كما أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول ابتداءً من غد السبت إلى إشعار آخر، ونزل الجيش إلى مدن المملكة لأجل تأكيد الحجر الصحي. وتوجد 69 حالة مؤكدة في البلاد. وقد سبق للحكومة أن أعلنت غلق كل المنافذ البحرية والبرية ووقف حركة الطيران.
وبدورها أعلنت السعودية اليوم الجمعة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلاتوسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداءً من غد السبت. وسجلت السعودية إلى حد الآن 274 حالة إصابة بكورونا.
وقامت دول عربية متعددة بإجراءات عاجلة لوقف انتشار كورونا، إذ أعلنت مصر عن إغلاق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب. لكن الحكومة لم تعلن عن حظر التجوال، وأعلنت مؤخرا عن وصول الحالات إلى 256 إصابة، في وقت تقول فيه دراسات إن العدد أكبر.
إ.ع/خ.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب، بلاغات محلية)
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
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في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟
إيطاليا في أزمة!
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