تونس .. نقص في القمح وغلاء الخبز

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تضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا. وتستهلك الدولة حوالي 3.4 مليون طن سنويا، غالبيته يتم استيراده من أوكرانيا.
حذّر البنك الدولي من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
أدى تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وفرنسا إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت تعطل فيه الحرب في أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمفاقمة أزمة الغذاء في العالم. وقال مسؤول السياسة الخارجية بوريل إن الروس "يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم". كما اتهم روسيا بمنع السفن من نقل الحبوب للخارج.
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