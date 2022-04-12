 تونس .. نقص في القمح وغلاء الخبز | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

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تونس .. نقص في القمح وغلاء الخبز

تضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا. وتستهلك الدولة حوالي 3.4 مليون طن سنويا، غالبيته يتم استيراده من أوكرانيا.

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