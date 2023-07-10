 تونس.. مهاجرون عالقون في ظروف مأساوية بانتظار العبور "للفردوس" | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تونس.. مهاجرون عالقون في ظروف مأساوية بانتظار العبور "للفردوس"

آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الحالمون بعبور البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، يواجهون في تونس مصيرا مجهولا، ويتهددهم خطر الترحيل من البلاد، أو المعاناة داخله في ظل التوتر وأعمال العنف والتشرد.

Tunesien | Ausschreitungen in Sfax, Migranten

أزمة متفاقمة تواجه المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس. هذه الأزمة تكشف عن قصور وتضارب في سياسات الدولة، مقابل ضغوط أوروبية وقصص يومية عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن بين هذه القصص قصة لامين ماني، الشاب القادم من غامبيا، الذي يضع رأسه بين يديه مستغرقا في التفكير. ففرصته في عبور البحر إلى السواحل الإيطالية تكاد تتلاشى ولا يعرف الآن كيف سينتهي به المصير بساحة باب الجبلي وسط مدينة صفاقس، حيث تجمع المئات من  مهاجري إفريقيا  جنوب الصحراء لتفادي العنف والتوتر المتفاقم في المدينة.

غادر لامين مع العديد من المهاجرين بيوتهم تحت جنح الظلام، بعد ضغط السكان المحليين، احتجاجا على مقتل مواطن تونسي طعنا بسكين في شجار تسبب في اندلاع مناوشات بين الجانبين ومحاصرة المهاجرين في عدة أحياء.

المهاجرة فرانسيسكا من غينيا

المهاجرة فرانسيسكا من غينيا

الشرارة التي أشعلت فتيل التوتر

كانت الحادثة بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل العنف، في ظل التدفق الكبير للمهاجرين على المدينة الاقتصادية صفاقس، وسط حالة من التململ لدى السكان المحلين بسبب التحولات التي تشهدها كلفة المعيشة والأسعار والعمل وإيجار العقارات والآثار الثقافية وغيرها.

وبينما اختار المئات الفرار إلى المناطق الريفية المحيطة بصفاقس والمدن القريبة وحتى العاصمة، للاحتماء بسفارات دولهم، اتجه لامين وبضع مئات آخرين تلقائيا إلى ساحة رئيسية في منطقة باب الجبلي، حيث ظهر الرئيس قيس سعيد مؤخرا لإعلان التضامن معهم، وحيث اعتاد المهاجرون التجمع يوميا طوال ساعات النهار بحثا عن فرص عمل أو لترصد أنباء من سماسرة التهريب بشأن خطط العبور إلى إيطاليا، أو لتلقي المساعدات.

وفي حديثه مع DW عربية، يقول لامين إنه وصل قبل أشهر إلى تونس مشيا على الأقدام، بعد أن قطع مسافات طويلة عبر السنغال ومالي والجزائر وسط طرق صحراوية خطيرة  دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. ويخشى اليوم من أن تذهب تضحياته الجسام هباء. ويقول إنه لا يكف عن التفكير في مصيره منذ ثلاثة أيام قضاها في العراء في ساحة باب الجبلي.

ويروي لامين في قلق لـDW عربية "قدمت إلى هذا البلد الجميل لأمكث فيه بعض الوقت قبل التوجه إلى إيطاليا. ثق بي الناس جميعا يودون الذهاب إلى إيطاليا لأن فيها الحرية وفرص العمل. حاولت العبور إحدى المرات داخل زورق عبر البحر، لكن خفر السواحل قبضوا عليّ في صفاقس".

تجمع ما بين 200 و300 مهاجر في الساحة قبالة سور ضخم يفصل المدينة العتيقة والسوق عن الشارع، ومن بينهم أطفال ونساء، بعضهن حوامل، وسط جو شديد الحرارةّ، إذ تشهد البلاد موجات حر قياسية بينما يحيط بالساحة رجال أمن وعسكريون لتأمين المنطقة.

وقبل وصول مراسل DW إلى المنطقة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمهاجرين  منبطحين على الأرض تحت تهديد سكان محليين غاضبين يمسكون عصيا، وانتشرت صور أخرى لقيت انتقادات من منظمات حقوقية ألقت في أغلبها باللوم على السلطات.

لامين ماني من غامبيا

لامين ماني من غامبيا

تقول فرانسيسكا، القادمة من غينيا في رحلة جوية، في شهادتها لـDW عربية: "منذ أربعة أيام نبيت في العراء هنا ولا نعرف إلى أين نذهب. غادرت مع رفيقاتي المنزل الذي كنا نقطنه. قال مالكه إنه سيؤجره لآخرين. إذا لم نتلق المساعدة فلن يكون الأمر جيدا بالنسبة لنا لأننا الآن أصبحنا نخشى على حياتنا".

كان وقع الصدمة أشد على الشابة ماتينا التي وصلت من الكاميرون قبل عام، حيث خضعت في فبراير الماضي   لعقوبة السجن بسبب مخالفتها للوائح الإقامة. وقالت لـDW عربية إن سائق سيارة أجرة حملها بشكل مباغت إلى مقر الشرطة، لذا هي فقدت الثقة في كل ما يحيط بها.

رددت ماتينا بغضب: "التونسيون لا يريدوننا هنا. لكن نحن لم نأت لنبقى في بلدهم، نحن بشر مثلهم وجئنا إلى هنا من أجل هدف محدد". وهنا علا صوت فرانسيسكا مؤيدا لرفيقتها: "نحن نعاني من العنصرية..نريد الحرية للعبور.. دعونا نعبر.. امنحونا الحرية ولا أحد سيبقى".

إيطاليا هي الهدف

يضع الجميع أو غالبية المهاجرين نصب أعينهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية التي تبعد عن سواحل صفاقس نحو 160 كيلومترا، ولكن تعوزهم الأموال التي تطالب بها شبكات التهريب قبل تجهيز قوراب مخصصة لهذه المهمات.

ومع تواتر الزيارات والنقاشات بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية حول سبل مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات مالية واقتصادية كبيرة لتونس، أصبحت عمليات الاعتراض في البحر أكثر كثافة حيث أعادت وحدات الحرس البحري التونسي أكثر من 32 ألف مهاجر إلى السواحل خلال النصف الأول من هذا العام الجاري، فيما فقد أو توفي أكثر من 600، وفق إحصاءات رسمية وغير رسمية.

وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر لـDW عربية إن تواجد عدد كبير من المهاجرين دون أفق واضح في مساحة محددة سيؤدي إلى تصاعد الاحتقان وإلى توتر اجتماعي، وهو ما شهدته بالفعل عدة أحياء في صفاقس عبر الصدامات الليلية، ما دفع منظمات من المجتمع المدني إلى المطالبة بوضع حد لتدفق المهاجرين وترحيل المقيمين بطريقة غير قانونية.

ولكن الدولة لم تعلن عن أي استراتيجية واضحة للتعامل مع الواقع، حيث بدى الارتباك في ردات فعل المسؤولين التي اقتصرت على دحض مزاعم بحصول  انتهاكات منظمة، في وقت تحولت فيه الأحداث في صفاقس إلى كرة ثلج وسط تحذيرات من كارثة اجتماعية وشيكة.

تحدث المنتدى التونسي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء ومنظمات حقوقية اخرى من بينها "هيومن رايتس ووتش"، في شهادات موثقة عن نقل عدد كبير من المهاجرين من قبل قوات الأمن على متن حافلات نحو الحدود التونسية الليبية قصد إخلاء سبيلهم بمناطق مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وبظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد.

أفادت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بتونس سلسبيل شلالي بأنه تم ترحيل بين 150 و 200 مهاجر أفريقي اسود البشرة على الأقل منذ 4 تموز/يوليو من قبل قوات الأمن بالقرب من الحدود الجزائرية، وهؤلاء أيضا عالقون بين البلدين.

أحمد آدم مهاجر من مالي

أحمد آدم مهاجر من مالي

ووفق شهادات ميدانية جمعها المنتدى فقدت مجموعة متكونة من 28 شخصا، بينما تم ترحيل مجموعة أخرى متكونة من 20 شخصا من بينهم طالبو وطالبات لجوء ونساء وأطفال إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا "رأس جدير"، رافق ذلك "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان كالتهديد وتدمير للهواتف ونقص المساعدة الطبية والتوليدية، وسوء المعاملة والعنف".

في تقدير المنتدى فإن ممارسات السلطات التونسية تقوم على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق الجو بدلا من العبور عبر الدول المجاورة.

في كل الأحوال لم تقل الدولة كيف ستتصرف إزاء هذه المعضلة الانسانية ووضع قد يتجاوز قدراتها في إدارة الأزمة  بينما ترفض دول الاتحاد الاوروبي استقبال المزيد من المهاجرين وتتشدد دول الجوار في تقاسم أعباء الأزمة.

لكن من بين الآراء العملية هو دعوة المنتدى التونسي الى استيعاب عدد من المهاجرين، وهو ما شدد عليه العضو رمضان بن عمر في حديثه مع DW عربية، لافتا الى اهمية تسوية أوضاع المهاجرين لجهة انهم يمكن ان يمثلوا جزءا من الحل لأزمة الاقتصاد في تونس بتوفير الكفاءات واليد العاملة التي تحتاجها البلاد في عدة قطاعات في ظل عزوف التونسيين عن عدة أعمال.

وهذا المقترح يجد صدى لدى العديد من المهاجرين  ومن بينهم أحمد آدم، الشاب القادم من مالي منذ 2017. يقول آدم لـDW عربية: "بلدنا ليس مستقرا اقتصاديا وهناك نزاعات دائما. جميعنا نريد تحسين أوضاعنا والعيش مثل التونسيين. لكن ما يحصل مؤلم وآمل أن تتغير الأوضاع. نطالب بالعمل. هذا أهم شيء".

البقاء على قيد الحياة هو الأهم!

لكن الأمر الاهم الآن لآدم وباقي المهاجرين في ساحة باب الجبلي هو الحفاظ على حياتهم وتلقي المساعدة العاجلة وبشكل منظم، سواء من الدولة التونسية أو المجتمع المدني. ويضيف آدم بيأس "نحن نعاني من الجوع والتشرد. نريد المساعدة".

ويواجه المهاجرون المتواجدون جنوب البلاد وضعا أكثر خطورة وتعقيدا مع تواتر أنباء متضاربة بشأن ترحيل أعدادا منهم من صفاقس إلى مناطق نائية وصحراوية على مقربة من الحدود الليبية. وفي شهادته عن الوضع يقول شريف الزيتوني، أحد النشطاء القاطنين بمدينة بن قردان في الجنوب، لـDW عربية "التقيت مجموعة من أفارقة جنوب الصحراء منهم ثلاثة رضع، تركتهم منذ قليل في مستشفى بنقردان، في وضعيات إنسانية صعبة بعضهم مصاب وبعضهم يظهر عليه الإرهاق الشديد".

وقفة احتجاجية لمهاجرين في صفاقس

وقفة احتجاجية لمهاجرين في صفاقس

وفق الزيتوني يتواجد المهاجرون في منطقة بعيدة عن المدينة، منطقة غير آمنة ومعرضة لأشعة الشمس الحارقة ولخطر الزواحف.  لم يتردد الزيتوني في توجيه اللوم للسلطات، مضيفا: "يتعين على المسؤولين في الدولة مساعدتهم في أسرع وقت بتوفير مكان لإيوائهم. اذا تخلينا عنهم في الصحراء فمعنى ذلك أننا تخلينا عن إنسانيتنا".

ووسط حالة من الترقب والقلق والغموض يرفض كثيرون من  مهاجري إفريقيا  جنوب الصحراء التخلي عن أحلامهم أو العودة إلى الوراء. فهذا لم يعد ممكنا بالنسبة إليهم.

يقول الشاب لامين ماني في ساحة باب الجبلي بنبرة يأس لـ DW عربية: "إذا أردتم فعلا مساعدتني، احملوني على متن باخرة كبيرة إلى إيطاليا سيكون ذلك رائعا.. ثق بي".

طارق القيزاني (شارك في التغطية وحيد الداهش من صفاقس)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

African migrants wait for a train at the railway station on July 5, 2023, as they flee to Tunis amid unrest in Sfax following the stabbing on July 3 of a Tunisian man in an altercation with migrants. Racial tensions in the Tunisian coastal city of Sfax flared into violence targeting migrants from sub-Saharan Africa, dozens of whom were forcibly evicted from the city, witnesses said. (Photo by HOUSSEM ZOUARI / AFP)

الرئيس التونسي ينفي وجود انتهاكات منظمة ضد المهاجرين 09.07.2023

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده "ليست شقة مفروشة للبيع والإيجار" للمهاجرين وذلك في أعقاب التوتر وأعمال العنف التي شهدتها مدينة صفاقس قبل أسبوع بسبب مصادمات بين مهاجرين أفارقة وسكان محليين.

Migration über das zentrale Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 30 Menschen versucht bei hohen Wellengang die gefährliche Überfahrt nach Italien. Oft geraten diese labilen und überfüllten Boote in Seenot.

تقرير: أكبر زيادة في عدد ضحايا المهاجرين بالمتوسط منذ 2017 05.07.2023

أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل أكبر عدد من ضحايا المهاجرين في المتوسط منذ 2017. وتزداد الضغوط على المهاجرين في دول العبور بشمال إفريقيا. ففي تونس طُرد عشرات المهاجرين من مدينة صفاقس بعد صدامات مع السكان.

19.06.2023, Tunesien, Tunis: Nancy Faeser (M, SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat von Deutschland, und Gérald Darmanin, Innenminister von Frankreich, äußern sich nach ihren Gesprächen mit dem tunesischen Präsidenten und Innenminister im Park vom Mövenpick Hotel gegenüber Medienvertretern. Bundesinnenministerin Faeser ist zusammen mit dem französischen Innenminister Darmanin zu Gesprächen über Migrationspolitik in Tunesien. Die Zahl der Boote mit Flüchtlingen, die von Tunesien nach Italien ablegen, ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فيزر من تونس: نريد مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق اللاجئين 19.06.2023

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.