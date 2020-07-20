 تونس- قتلى في اعتداء ″إرهابي″ في سوسة بينهم عنصر من الحرس الوطني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2020

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أخبار

تونس- قتلى في اعتداء "إرهابي" في سوسة بينهم عنصر من الحرس الوطني

أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد مقتل شرطي وجرح آخر في عملية دهس من قبل إرهابيين على مقربة من منطقة سياحية في مدينة سوسة. وأنباء عن تصفية ثلاثة من منفذي الهجوم.

Tunesien Sousse Terroranschlag - Sicherheitskräfte (Getty Images/AFP/F. Belaid)

وقع الاعتداء بالدهس على عناصر من الحرس الوطني في مفترق طرق قريب من مركب القنطاوي السياحي بسوسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد (السادس من سبتمبر/ أيلول) مقتل عنصر تابع للحرس الوطني وإصابة آخر إثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة  إرهابيين بولاية سوسة السياحية. 
وقالت الوزراة، في بيان صحفي الأحد على موقعها الالكتروني، إنه "على إثر تعرّض عونين تابعين لسلك الحرس الوطني صباح اليوم لعملية دهس من طرف  ثلاثة  إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة، تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة".

وكان المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي قد قال صباح اليوم أن عنصراً من الحرس الوطني قُتل الأحد في اعتداء "إرهابي" في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس.

مختارات

منذ وصوله إلى قصر قرطاج، ما يزال الرئيس التونسي قيس سعيّد يثير المفاجآت، بشخصيته وأسلوبه المختلف في الحكم. وفي ظل التطورات الجديدة في المشهد السياسي التونسي المتأزم، تثار أسئلة حول دوره في المرحلة المقبلة.

فشل نواب في البرلمان التونسي اليوم في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقب جلسة عامة خصصت للتصويت على ذلك.

وقال الجبالي لوكالة فرانس برس إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي" مضيفاً أن "واحدا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

ولا يبعد مكان الحادث سوى بضع كيلومترات عن مركب ميناء القنطاوي السياحي، وقد سارع وزير الداخلية  توفيق شرف الدين إلى مسرح العملية بسوسة حيث "عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل  المصاب ومتابعتها" وفق بيان الداخلية التونسية.

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مسائية DW: المشهد السياسي التونسي.. هل يتجه نحو مزيد من التعقيد؟

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

ووفق تصريحات المتحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، فقد شارك أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، قبل ان تتم تصفية ثلاثة منهم بينما تجري ملاحقة عنصر رابع.

وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، قُتل خلاله 38 شخصاً معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار في فندق.
 

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)

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    تعهد نجم برشلونة ليونيل ميسي بزيارة تونس خلال الصيف تضامنا مع تونس عقب الإعتداء الارهابي على متحف باردو والذي أوقع قتلى من جنسيات مختلفة. متحف بارد فتح اليوم للمسؤولين وبعد أسبوع سيفتح للجمهور.

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    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    إثر الإعتداء شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، مظاهرة عفوية شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على الإرهاب الذي ضرب عاصمة البلاد، يرفعون شعار تضامني مع ضحايا الإعتداء على متحف باردو"كلنا باردو".

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    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    وحدة من قوات الأمن التونسي، تراقب مدخلا يؤدي إلى متحف باردو الذي هاجمه إرهابيون وأوقعوا عددا كبير من القتلى بينهم تونسيون وسياح أجانب.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    يؤرخ متحف باردو لمختلف المراحل التي قطعتها تونس، من عصر ما قبل التاريخ إلى الوقت الحاضر. أي من العهد البوني مرورا بالعهود الرومانية والمسيحية القديمة إلى العهد الإسلامي الذي يمتد إلى عصرنا الحاضر.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    اكتسب المتحف الوطني بباردو شهرة عالمية بسبب امتلاكه لثاني أكبر مجموعة فسيفساء رومانية في العالم. وتشمل مجموعته آلاف اللوحات الفسيفسائية الرومانية التي يعود تاريخها من القرن الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد القرن السادس الميلادي.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    يخضع المتحف بشكل شبه مستمر إلى عمليات ترميم لمختلف اللوحات والمنحوتات والمعروضات، طبقا للمقاييس المعتمدة ‏دوليا، ليكون في مستوى قيمته التاريخية ومكانته ضمن أعرق المتاحف العالمية.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    يأخذ متحف باردو الزائرين في جولة تاريخية وحضارية فريدة عبر العديد من الأجنحة والقاعات، ومن بينها قاعة قرطاج الرومانية، قاعة المهدية، قاعة الفسيفساء المسيحية والمتحف العربي.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    يعتبر متحف باردو محطة أساسية في برامج كبار ازوار تونس من ساسة وشخصيات عالمية. هنا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في جولة عبر أروقة المتحف المتنوعة.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    متحف باردو من المعالم الأكثر جذبا للسياح في تونس. فلن تكتمل الزيارة لتونس بدون زيارة المتحف الوطني (متحف باردو)، الذي تم تدشينه عام 1888 ليصبح أقدم وأكبر وأهم متحف في شمال أفريقيا. في الصورة سياح يبانيون في جولة عبر فناءات المتحف.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    تبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 20 ألف متر مربع ويبلغ عدد المجموعة الأثرية المعروضة 8 آلاف قطعة، تضم لوحات ومنحوتات وحفريات وغيرها من القطع الأثرية التاريخية. ويقع المتحف الوطني ضمن سلسلة من القصور التي بناها الحسينيون قبل تدشينه سنة 1888.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    جنود كانوا يحرسون مدخل مركب باردو، الذي يضم مقر البرلمان والمتحف الوطني. الصورة تعود إلى سنة 2011 في بداية الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. إعداد: أمين بنضريف

    الكاتب: إعداد: أمين بنضريف


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