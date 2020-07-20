تونس- قتلى في اعتداء "إرهابي" في سوسة بينهم عنصر من الحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد (السادس من سبتمبر/ أيلول) مقتل عنصر تابع للحرس الوطني وإصابة آخر إثر تعرضهما لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بولاية سوسة السياحية.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي الأحد على موقعها الالكتروني، إنه "على إثر تعرّض عونين تابعين لسلك الحرس الوطني صباح اليوم لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة، تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة".

وكان المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي قد قال صباح اليوم أن عنصراً من الحرس الوطني قُتل الأحد في اعتداء "إرهابي" في مدينة سوسة السياحية في شرق تونس.

وقال الجبالي لوكالة فرانس برس إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي" مضيفاً أن "واحدا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

ولا يبعد مكان الحادث سوى بضع كيلومترات عن مركب ميناء القنطاوي السياحي، وقد سارع وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى مسرح العملية بسوسة حيث "عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل المصاب ومتابعتها" وفق بيان الداخلية التونسية.

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ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

ووفق تصريحات المتحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، فقد شارك أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، قبل ان تتم تصفية ثلاثة منهم بينما تجري ملاحقة عنصر رابع.

وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، قُتل خلاله 38 شخصاً معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار في فندق.



و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)