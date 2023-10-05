 تونس: قاض يأمر بسجن معارضة الرئيس البارزة عبير موسى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2023

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تونس: قاض يأمر بسجن معارضة الرئيس البارزة عبير موسى

بعد يومين من إيداعها السجن الاحتياطي، قاض تونسي يصدر قرارا بسجن عبير موسى المعارضة التونسية البارزة وزعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية.

عبير موسي في تظاهرة سابقة ضد الرئيس قيس سعيد

عبير موسي في تظاهرة سابقة ضد الرئيس قيس سعيد

أصدر قاضيا تونسيا اليوم الخميس (الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) قرارا بسجن عبير موسى المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، بحسب ما قال المحامي نافع العريبي لرويترز.

مختارات

أودعت السياسية التونسية المعروفة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، الحبس الاحتياطي بعد توقيفها أمام القصر الرئاسي. محامون وقياديون في الحزب يقولون "إن ما حدث هو عملية اختطاف".

في أعقاب تصريحات للرئيس سعيّد قال فيها إنه يرفض دعما ماليا "زهيدا" من الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية أنها على "اتصال دائم" مع تونس بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي يعوّل عليها الأوروبيون لكبح موجة الهجرة غير القانونية.

قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الأخير يشرع من سجنه اعتبارا من الجمعة، في إضراب عن الطعام احتجاجا على "تراجع" المسار الديمقراطي في البلاد ومطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.

واستمر التحقيق مع موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمع أنصارها خلال اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس سعيد.

وكانت عبير موسى  قد أودعت الثلاثاء الحبس الاحتياطي  بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي، وفق ما أفاد محاميها. وقال محامي الحزب نوفل بودن لوكالة فرانس برس "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسى ولم نتمكّن من معرفة السبب".

وبحسب حزبها، فقد أوقفت موسى أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية. وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".

وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسى قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.

وموسى نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس قيس سعيّد  ولحركة النهضة الإسلامية. ويتّهم اليساريون موسي بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس. ومنذ مطلع شباط/ فبراير، احتجزت السلطات معارضين عدة، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي  المحافظ،  راشد الغنوشي ، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس سعيد ، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

ع.خ/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    مدخل المتحف وقصر سقانص

    تم افتتاح متحف بورقيبة في 6 نيسان/ أبريل 2013، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لوفاته، في القصر الرئاسي بسقانص (قصر المرمر) بالمنستير. يجمع المتحف متعلقات بورقيبة الشخصية التي كانت موجودة في القصر الرئاسي بقرطاج (تونس)، وألبومات صور، ووثائق وخطبه، وأرشيفاته، وسيارته المرسيدس أو ما شابه ذلك من تمثال الفروسية البرونزي.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    متحف الزعيم الحبيب بورقيبة

    متحف الحبيب بورقيبة، المعروف أيضًا باسم متحف الزعيم الحبيب بورقيبة أو بيت بورقيبة، هو متحف تونسي أنشئ عام 2013 في القصر الرئاسي بسقانص (قصر المرمر) بالمنستير، وهو مخصص للحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية بين عامي 1957 و1987.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    نصب تذكاري

    نصب تذكاري مذهب للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أمام نافورة جافة من المياه في باحة المتحف في حي سقانص بالمنستير.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    مكتب بورقيبة

    مكتب الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في قصر سقانص، ويضم المكتب عددًا من متعلقاته الشخصية ولوحاته وألبوماته الفوتوغرافية وبعض آثاره التي جمعت في قصر قرطاج بتونس.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    قاعة اجتماعات

    طاولة كبيرة وصفوف من الكراسي في قاعة فسيحة استخدمها الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في اجتماعاته الرسمية أثناء إجازته الصيفية في قصر سقانص بالمنستير، مثل اجتماعات مجلس الوزراء والديوان السياسي للحزب الدستوري الذي كان يتزعمه.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    الحبيب بورقيبة وزوجته "الماجدة" وسيلة بن عمار

    وضعت في قاعة استقبال بالقصر لوحتان للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة وزوجته وسيلة بن عمار، السيدة الأولى وكانت وسائل الاعلام الرسمية تلقبها بـ"الماجدة". ووسيلة هي زوجة بورقيبة الثانية وكان لها دور بارز في الحياة السياسية بتونس وخصوصا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس بورقيبة وشيخوخته. وتزوج بها سنة 1962 وتم الانفصال بينهما سنة 1986. وزوجته الأولى هي الفرنسية ماتيلد لوران وكان طلافه منها سنة 1961.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    القاعة المغربية

    "القاعة المغربية" تقع بجناح في القصر وكتبت عليها هذه اللوحة: "قام فريق من الحرفيين المغاربة بتزيين جميع أجزاء القاعة على الطراز المغربي التقليدي".

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    هدية الملك الحسن الثاني

    "القاعة المغربية" كانت هدية من ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. وكانت تربط الرجلين صداقة متينة على امتداد عقود حكمهما الطويلة.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    جناح هاجر بورقيبة

    جناح هاجر بورقيبة (الابنة التي تبناها بورقيبة) من تصميم أندريه ليلو، Andre LeLou، أثاث مطلي وثريات وقناديل جدارية ومرايا كريستالية.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    سيارة الحبيب بورقيبة التاريخية

    سيارة الحبيب بورقيبة الرئاسية التاريخية، كانت موديل مرسيدس بنز 600 سيارة، وكان الليموزين الأنيقة السيارة الرسمية للعديد من كبار القادة في القرن الماضي منذ عام 1966.

  • Bourguiba Museum Tunesien

    في صور: متحف الحبيب بورقيبة .. كتاب مفتوح عن الزعيم التونسي

    قارب "اللور" الذي استخدمه بورقيبة للهرب بحرا

    على شاطئ البحر المتوسط الذي يطل عليه مباشرة قصر سقانص يوجد هذا القارب، أهدته جمعية الدراسات البورقيبية لمتحف بورقيبة "تخليدا للذاكرة الوطنية". ويحاكي قارب "اللور" الذي استخدمه الزعيم التونسي في 26.3.1945 للتسلل من جزيرة قرقنة (شرق تونس) إلى الزاورة قرب العاصمة الليبية طرابلس، هربا من سلطات الاستعمار الفرنسي. ومن هناك توجه إلى القاهرة وعواصم أخرى للتعريغ بقضية إستقلال تونس. إعداد: منصف السليمي

    الكاتب: منصف السليمي


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