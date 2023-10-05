تونس: قاض يأمر بسجن معارضة الرئيس البارزة عبير موسى

أصدر قاضيا تونسيا اليوم الخميس (الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) قرارا بسجن عبير موسى المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، بحسب ما قال المحامي نافع العريبي لرويترز.

واستمر التحقيق مع موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمع أنصارها خلال اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس سعيد.

وكانت عبير موسى قد أودعت الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي، وفق ما أفاد محاميها. وقال محامي الحزب نوفل بودن لوكالة فرانس برس "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسى ولم نتمكّن من معرفة السبب".

وبحسب حزبها، فقد أوقفت موسى أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية. وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".

وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسى قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.

وموسى نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية. ويتّهم اليساريون موسي بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس. ومنذ مطلع شباط/ فبراير، احتجزت السلطات معارضين عدة، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي ، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس سعيد ، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

ع.خ/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)