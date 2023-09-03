 تونس ـ وضع مسؤول في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2023

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تونس ـ وضع مسؤول في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية

وضعت السلطات التونسية عبد الكريم الهاروني القيادي في حزب النهضة الإسلامي قيد الإقامة الجبرية، وفق ائتلاف المعارضة. وسبق للسلطات أن اعتقلت عددا من القيادات التاريخية لحزب النهضة على رأسهم راشد الغنوشي.

أرشيف: مظاهرة نظمتها جبهة الخلاص المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد (تونس، التاسع من أبريل 2023)

أرشيف: مظاهرة نظمتها جبهة الخلاص المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد (تونس، التاسع من أبريل 2023)

قالت جبهة الخلاص، ائتلاف المعارضةالرئيسي في تونس أمس (السبت الثاني من سبتمبر/ أيلول 2023) إن السلطات وضعت عبد الكريم الهاروني المسؤول الكبير في حزب النهضة قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.

وقال تحالف جبهة الخلاص في بيان "هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضةوإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها. وتعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس".

وإلى جانب زعيم الحزب راشد الغنوشي، ألقت الشرطة على عدد آخر من قياديي النهضة، منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم. كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.

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واعتقلت الشرطة هذا العام سياسيين بارزين يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".

واستنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتهم ووصفت الأمر بأنه مسيّس، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.

ح.ز/ م.س (رويترز)

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