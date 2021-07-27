 تونس ـ واشنطن تحض سعيّد على تسريع العودة إلى المسار الديموقراطي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2021

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تونس ـ واشنطن تحض سعيّد على تسريع العودة إلى المسار الديموقراطي

حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وتعيين رئيس وزراء جديد. والرئيس التونسي يؤكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة".

خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد اتهموه بتنفيذ انقلاب

خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد اتهموه بتنفيذ انقلاب

 أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ مسؤولاً أمريكياً كبيراً التقى الجمعة (13 أغسطس/آب 2021) في تونس الرئيس قيس سعيّد وحضّه على التعجيل في تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة.

مختارات

تقف تونس مهد الربيع العربي على حافة الهاوية. فمع تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء، تقترب التجربة الوحيدة الناجحة بين انتفاضات "الربيع العربي" من حافة الفشل، كما يرى خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة DW راينر زوليش.

في تغيير كبير للهجته، نشرت صفحة تابعة لحركة النهضة التونسية تصريحات لرئيسها ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال فيها إن إجراءات الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي يجب أن تتحول إلى فرصة للإصلاح.

ما بعد اليوم ليس كما قبله في تونس! الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويجمد البرلمان لمدة شهر "جامعاً كل السلطات" في يده، في خطوة يصفها خصومه بأنها "انقلاب". ما مدى دستورية ذلك؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة؟

وسلّم جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد "تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديموقراطيّة البرلمانيّة". وشدّد فاينر أيضاً على "الحاجة الملحّة لتسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة كفؤة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس"، بعد حوالي ثلاثة اسابيع على تعليق سعيّد عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتّهامات له بتنفيذ انقلاب.

وأشار فاينر خلال اللقاء مع سعيّد إلى أنّ واشنطن "تدعم العمليّة الديموقراطيّة في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهوريّة على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان.

وإضافة إلى سعيّد، التقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، خلال زيارتهما تونس، مسؤولين من المجتمع المدني.

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من جهته، أشار سعيد مجدّداً إلى أنّ "الإجراءات الاستثنائيّة" التي اتّخذها في 25 تموز/يوليو جاءت "في إطار تطبيق الدستور" وأنّها "تلبّي تطلّعات الشعب على خلفيّة أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة". وقال الرئيس التونسي "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة" في البلاد، حسب بيان للرئاسة التونسية.

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مسائيةDW : أزمة تونس.. هل غيرت حركة النهضة استراتيجيتها؟

وعلّق سعيّد في 25 تموز/يوليو أعمال البرلمان 30 يوماً ورفع الحصانة البرلمانيّة وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين. واتّهمه أكبر حزب في البرلمان بتنفيذ انقلاب، وهو ما نفاه سعيّد.

وجاءت إجراءات الرئيس التونسي وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية والصحية الناجمة عن واحدة من أسوأ حالات تفشّي كوفيد-19 في العالم.

وانتظارات التونسيين منذ تولي سعيّد السلطة كبيرة وتتزامن مع وضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد.

ولم يعلن سعيّد حتى الآن اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة.

وإزاء ما وصفته بأنه فراغ سياسي، دعت منظمات حقوقية عدة الرئيس سعيّد إلى التسريع بتقديم رئيس حكومة جديد وتوضيح استراتيجية عمله.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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