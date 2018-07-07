تونس ـ توقيف شخصين على علاقة بهجوم "بيولوجي" أُحبط في المانيا

أكدت الحكومة التونسية اعتقال شخصين لهما صلة بمدبر "الهجوم البيولوجي" الذي أحبطته السلطات الألمانية، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق اليوم الجمعة (الثالث من أغسطس / آب 2018) إن "الشخصين (المعتقلين) على علاقة بالتونسي المقيم بألمانيا المدبر للهجوم بالقنبلة الذي أحبط في ألمانيا".

على صعيد متصل، وعقب العثور على مادة الريسين شديدة السمية في شقة تونسي بمدينة كولونيا الألمانية، تأكدت شبهة الإرهاب ضد الإسلامي سيف الله هـ. المحبوس على ذمة التحقيق في ألمانيا، ويرجح المحققون أنه كان ينوي فعلا شن هجوم في ألمانيا. وقال الادعاء العام اليوم الجمعة في كارلسروه إن المتهم كان ينوي إشعال عبوة ناسفة تحوي مادة الريسين في مكان حيوي مغلق. وأضاف الادعاء العام أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتهم خطط لاستهداف مكان محدد.

وبحسب البيانات، سيجرى توسيع نطاق أمر الاعتقال الصادر بحق التونسي ليصبح سببه الاشتباه الملح بدلا من الاشتباه المبدئي في الإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم. ووفقا للبيانات، سعى المشتبه به، الذي تم القبض عليه في منتصف حزيران/يونيو الماضي، إلى الانضمام لتنظيم داعش.

ويذكر أن هانز-غيورغ ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، سبق وأن قال بأن المشتبه به، كان من الممكن له أن يقتل المئات بقنبلة بيولوجية. وكانت السلطات الألمانية قد عثرت في مسكن سيف الله على مادة الريسين شديدة السمية بالإضافة إلى أدوات لصنع عبوة ناسفة.

وأوضح ماسن أن تلك " الكمية كان يمكن على الأرجح أن تصيب عدة مئات من الأشخاص إن لم تؤد إلى قتلهم". وأضاف ماسن أن المعلومات عن خطط محتملة لسيف الله (29 عاما) لشن هجوم، وردت عبر الهاتف ومن قبل أجهزة استخبارات صديقة. وتابع "كنا نعتقد بالأساس أنه ينوي السفر إما إلى سوريا أو مصر، ولكن حصلنا على معلومات أوضحت بأنه يتصرف على نحو آخر غير اعتزام السفر، بل أوضحت أنه منشغل بتصنيع سلاح بيولوجي".

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب / د.ب.أ)