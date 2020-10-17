 تونس ـ النيابة تحقق في تدوينة نائب بشبهة تمجيد هجوم باريس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2020

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تونس ـ النيابة تحقق في تدوينة نائب بشبهة تمجيد هجوم باريس

كشفت مصادر قضائية تونسية أن النيابة العامة باشرت التحقيق في تدوينة برلماني تونسي لاحتمال تضمنها تمجيدا للاعتداء الإرهابي على معلم بباريس. ويحظر القانون التونسي الإشادة والتمجيد بالجرائم الإرهابية وبمرتكبيها.

وقفة تندد بمقتل المعلم الفرنسي على يد رجل شيشاني في باريس

وقفة تندد بمقتل المعلم الفرنسي على يد رجل شيشاني في باريس

قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي إن النيابة العامة بالقطب القضائي (جهاز قضائي) لمكافحة الإرهاب، ستحقق في التدوينة المنسوبة للنائب المستقل راشد الخياري والتي نشرت أمس الجمعة (16 أكتوبر/تشرين الأول) على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاحتمال تضمنها تمجيدا للعملية الإرهابية التي استهدفت مدرس بإحدى ضواحي  باريس  أمس الجمعة (16 أكتوبر/تشرين الأول 2020). وأضاف الدالي أن النيابة باشرت الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع. 

وجاء في تدوينة النائب على صفحته: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد".

ونشرت التدوينة عقب جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي على يد متشدد شيشاني، بعد أن كان عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أثناء حصة مخصصة للنقاش حول حرية التعبير.

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أقر البرلمان التونسي قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يرمي إلى تعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الأخيرة على مواقع سياحية. وفور المصادقة عليه، انتقدت منظمات حقوقية القانون الذي ترى فيه تهديدات للحريات.

وقال الدالي لوكالة الأنباء التونسية: "قد تُكيف (التدوينة) قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبقا للقانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية". 

 ويحظر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 الإشادة والتمجيد بصفة علنية وصريحة، بالجرائم الإرهابية وبمرتكبيها سواء داخل تونس أو خارجها.

ويفرض القانون عقوبات بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار ضد مرتكبي هذه الجريمة.

 وكان راشد الخياري قد فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2019 ضمن قائمات "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار اليميني الديني، قبل أن يتحول إلى نائب مستقل.

وأثار النائب جدلا في البرلمان في جلسات سابقة لرفعه شعارات مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين ترتبط بأحداث ميدان رابعة في مصر.

ع.ج.م/ص. ش( دب أ)

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وزير الداخلية الفرنسي: هجوم باريس عمل إرهابي إسلاموي

 

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