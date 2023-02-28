تونس: عنف ضد المهاجرين

بوريل يحذر.. الاتحاد الأوروبي يخشى "انهيار" تونس

وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع في تونس "بالخطير للغاية". بوريل مضى إلى أبعد من ذلك محذرا من أنه "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي... نريد تجنب هذا الوضع".