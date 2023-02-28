تونس: عنف ضد المهاجرين

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يرغب الكثير من سكان إفريقيا جنوب الصحراء في مغادرة تونس في أقرب وقت ممكن، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد حربه ضد "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" في البلاد. التقى مراسل قناة دي دبليو يان فيليب شولز بمتضررين في العاصمة تونس.
وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع في تونس "بالخطير للغاية". بوريل مضى إلى أبعد من ذلك محذرا من أنه "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي... نريد تجنب هذا الوضع".
أعلن مسؤولون تونسيون فقدان عشرات المهاجرين خلال يومين، بعد غرق عدة قوارب أمام سواحل البلاد، خلال محاولة الوصول للسواحل الأوروبية. يأتي ذلك فيما دعت فرنسا وإيطاليا لدعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة.
أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول إلى الرئيس قيس سعيد، استقالته "لأسباب عائلية"، وذلك وسط حملة على شخصيات معارضة وأخرى على المهاجرين الأفارقة أثارت انتقادات دولية.
عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء الأوضاع بتونس ليصح بذلك التحذير الثاني من احتمال انهيار الدولة التي ينفرد فيها الرئيس سعيّد بالحكم. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد عبر عن خشيته من انهيار تونس.
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