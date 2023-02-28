 تونس: عنف ضد المهاجرين | مراسلون حول العالم | DW | 26.03.2023

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مراسلون حول العالم

تونس: عنف ضد المهاجرين

يرغب الكثير من سكان إفريقيا جنوب الصحراء في مغادرة تونس في أقرب وقت ممكن، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد حربه ضد "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" في البلاد. التقى مراسل قناة دي دبليو يان فيليب شولز بمتضررين في العاصمة تونس.

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14/01/2023 FILE PHOTO: Demonstrators attend a protest against Tunisian President Kais Saied, on the anniversary of the 2011 uprising, in Tunis, Tunisia January 14, 2023. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

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تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس 25.02.2023

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أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول إلى الرئيس قيس سعيد، استقالته "لأسباب عائلية"، وذلك وسط حملة على شخصيات معارضة وأخرى على المهاجرين الأفارقة أثارت انتقادات دولية.

Protesters chant slogans during a demonstration called by the General Union of Tunisian Workers (UGTT) over worsening economic woes and the arrest of a top union official, in Tunisia's second city of Sfax, on February 18, 2023. - The North African country is in drawn-out talks with the International Monetary Fund for a bailout loan, which the powerful UGTT has warned could entail painful austerity measures. (Photo by Imed HADDAD / AFP)

بلينكن: تونس قد تتجه "للمجهول" لو لم تتفق مع صندوق النقد 22.03.2023

عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء الأوضاع بتونس ليصح بذلك التحذير الثاني من احتمال انهيار الدولة التي ينفرد فيها الرئيس سعيّد بالحكم. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد عبر عن خشيته من انهيار تونس.