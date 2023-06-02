 تونس: خطاب كراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء | عصر العولمة | DW | 09.07.2023

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عصر العولمة

تونس: خطاب كراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء

مدينة صفاقس الساحلية التونسية هي بوابة أوروبا للعديد من المهاجرين من البلدان الأفريقية. من هنا يفرون عبر البحر الأبيض المتوسط. الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس تزيد من حدة التوترات تجاه هؤلاء المهاجرين.

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