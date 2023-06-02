تونس: خطاب كراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء

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مدينة صفاقس الساحلية التونسية هي بوابة أوروبا للعديد من المهاجرين من البلدان الأفريقية. من هنا يفرون عبر البحر الأبيض المتوسط. الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس تزيد من حدة التوترات تجاه هؤلاء المهاجرين.
تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت
يتزايد معدل حطام السفن المميتة وتقول منظمات إنقاذ المهاجرين إنها تتلقى مكالمات استغاثة كل يوم. بعد انقلاب قارب آخر قبالة لامبيدوزا، تقول الأمم المتحدة إن آلية البحث والإنقاذ الأوروبية المنسقة أصبحت الآن مسألة ضمير.
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية على وقف عمليات الطرد والترحيل التي تطال المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي. وكانت مدينة صفاقس قد شهدت اضطرابات على خلفية مقتل شاب تونسي على يد مهاجرين غير نظاميين.
أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل أكبر عدد من ضحايا المهاجرين في المتوسط منذ 2017. وتزداد الضغوط على المهاجرين في دول العبور بشمال إفريقيا. ففي تونس طُرد عشرات المهاجرين من مدينة صفاقس بعد صدامات مع السكان.
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