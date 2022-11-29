تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا وأستراليا تفاجئ الدنمارك

سجل وهبي الخزري، المولود في فرنسا، هدف فوز تونس على فرنسا حاملة اللقب، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022). وهو الفوز الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم لم يتجاوز خلالها دور المجموعات، بعد فوزه على المكسيك 3-1 عام 1978، وعلى بنما 2-1 عام 2018، وهو الفوز الأول على فرنسا.

ونال صاحب الهدف التونسي وهبي الخزري جائزة أفضل لاعب في المباراة.

واحتفظت فرنسا، التي ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين، بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك (1/0)، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.

ونجح المنتخب الأسترالي في تحقيق الفوز على الدنمارك بفضل هدف ماتيو ليكي الذي جاء في الدقيقة 60، ليصعد فريقه إلى دور الستة عشر، حيث سيواجه متصدر المجموعة الثالثة، والذي سيتم التعرف عليه من خلال مباراتي بولندا والأرجنتين والسعودية مع المكسيك.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز)