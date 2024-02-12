تونس: البحث عن 17 مهاجرا تونسيا فقدوا في طريقهم لإيطاليا

بعد أيام قليلة من انتشال جثث مهاجرين سودانين قبالة سواحل تونس يواصل خفر السواحل التونسيون البحث عن مهاجرين تونسيين، فقد أثرهم بعدما انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت إلى إيطاليا.

قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم الاثنين (12 فبراير/ شباط 2024) إن ما لا يقل عن 17 تونسيا في عداد المفقودين بعد أن استقلوا قاربا للهجرة إلى إيطاليا.

وأضاف الجبابلي لوكالة رويترز أن المفقودين، ومن بينهم طفل عمره خمس سنوات، أبحروا على متن قارب صيد من بنزرت في شمال تونس الأسبوع الماضي. وذكر أن قوات من خفر السواحل والبحرية، مدعومة بطائرات هليكوبتر، بدأت عمليات للبحث عن المفقودين.

وذكر الجبابلي لوكالة فرانس برس أن عمليات البحث عن الـ 17 مفقودا تتواصل، والمفقودون من التونسيين و"من بينهم قاصر وأب وامرأة"، وفقا للجبابلي.

وتظاهر السبت عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقضى 13 مهاجرا سودانيا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس الخميس. وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (شرق) وتم انقاذ مهاجرين اثنين. وجميع هؤلاء من الرجال، وكانوا يحملون بطاقات لجوء.

وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 70% عن العام السابق.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)