تونس تنتزع أول فوز لها في المونديال منذ 40 عاماً

هيأ وهبي الخزري الهدف الأول وسجل الثاني، ليمنح منتخب تونس أول انتصار له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال 40 عاماً، بالفوز 2-1 على بنما، التي تشارك في النهائيات لأول مرة وذلك في المجموعة السابعة الخميس (28 يونيو/ حزيران 2018).

وانقض فخر الدين بن يوسف على التمريرة العرضية للخزري في الدقيقة 51 ليعادل الهدف الأول الذي سجله المدافع ياسين مرياح بالخطأ في مرماه، بعد أن غيرت الكرة اتجاهها بشكل كبير إثر تسديدة خوسيه لويس رودريجيز، جناح بنما، في الدقيقة 33. وأكد هذا على حلم بنما في انتزاع ولو نقطة واحدة في أول مشاركة لها بالنهائيات.

ومع ظهورها للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، خاضت تونس المباراة من أجل إثبات الذات واستحوذت على الكرة وانتزعت التقدم عقب 66 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب موردوفيا أمام أكثر من 37 ألف متفرج، بعد أن وضع الخزري الكرة في الشباك إثر تمريرة دقيقة.

واستحوذت تونس على الكرة في الشوط الأول وصنعت العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن تهتز شباكها بهدف عكس سير اللعب. لكنها استعادت الفاعلية في الشوط الثاني. وسدد رودريجيز الكرة من خارج المنطقة اصطدمت بالمدافع مرياح لتخدع حارس المرمى أيمن المثلوثي وتسكن الشباك.

وضغطت تونس في الشوط الثاني لتنجح في إدراك التعادل عبر فخر الدين بن يوسف بعد ست دقائق على بداية الشوط، قبل أن تنتزع الفوز بإحراز الهدف الثاني عبر وهبي الخزري في الدقيقة 66 ليضع "نسور قرطاج" حداً لانتظار دام 40 عاماً.

وقال بن يوسف: "حققنا ثاني انتصار في كأس العالم بعد انتظار دام 40 عاماً. لكنه لم يكن سهلاً أمام منافس سعى بدوره لتحقيق الفوز". وأضاف: "كنا نأمل في تقديم مستوى أفضل مما قدمناه في كأس العالم لكن للأسف".

وكانت تونس أول منتخب أفريقي يفوز في نهائيات كأس العالم بتغلبها على المكسيك 3-1 في نسخة 1978 بالأرجنتين. لكنها تعادلت أربع مرات منذ ذلك الوقت وخسرت في تسع، بما في ذلك الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا 5-2 يوم السبت الماضي.

وحصد منتخب تونس، الذي خسر 2-1 أمام إنجلترا في مباراته الأولى، ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما خرجت بنما بدون أي رصيد من النقاط.

وفشلت تونس وبنما بالفعل في التأهل لدور 16 مع تأهل بلجيكا وإنجلترا.

ي.أ/ ح.ح (رويترز)