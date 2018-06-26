تونس تنتزع أول فوز لها في المونديال منذ 40 عاماً

هيأ وهبي الخزري الهدف الأول وسجل الثاني، ليمنح منتخب تونس أول انتصار له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال 40 عاماً، بالفوز 2-1 على بنما، التي تشارك في النهائيات لأول مرة وذلك في المجموعة السابعة الخميس (28 يونيو/ حزيران 2018).
وانقض فخر الدين بن يوسف على التمريرة العرضية للخزري في الدقيقة 51 ليعادل الهدف الأول الذي سجله المدافع ياسين مرياح بالخطأ في مرماه، بعد أن غيرت الكرة اتجاهها بشكل كبير إثر تسديدة خوسيه لويس رودريجيز، جناح بنما، في الدقيقة 33. وأكد هذا على حلم بنما في انتزاع ولو نقطة واحدة في أول مشاركة لها بالنهائيات.
ومع ظهورها للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، خاضت تونس المباراة من أجل إثبات الذات واستحوذت على الكرة وانتزعت التقدم عقب 66 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب موردوفيا أمام أكثر من 37 ألف متفرج، بعد أن وضع الخزري الكرة في الشباك إثر تمريرة دقيقة.
واستحوذت تونس على الكرة في الشوط الأول وصنعت العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن تهتز شباكها بهدف عكس سير اللعب. لكنها استعادت الفاعلية في الشوط الثاني. وسدد رودريجيز الكرة من خارج المنطقة اصطدمت بالمدافع مرياح لتخدع حارس المرمى أيمن المثلوثي وتسكن الشباك.
وضغطت تونس في الشوط الثاني لتنجح في إدراك التعادل عبر فخر الدين بن يوسف بعد ست دقائق على بداية الشوط، قبل أن تنتزع الفوز بإحراز الهدف الثاني عبر وهبي الخزري في الدقيقة 66 ليضع "نسور قرطاج" حداً لانتظار دام 40 عاماً.
وقال بن يوسف: "حققنا ثاني انتصار في كأس العالم بعد انتظار دام 40 عاماً. لكنه لم يكن سهلاً أمام منافس سعى بدوره لتحقيق الفوز". وأضاف: "كنا نأمل في تقديم مستوى أفضل مما قدمناه في كأس العالم لكن للأسف".
وكانت تونس أول منتخب أفريقي يفوز في نهائيات كأس العالم بتغلبها على المكسيك 3-1 في نسخة 1978 بالأرجنتين. لكنها تعادلت أربع مرات منذ ذلك الوقت وخسرت في تسع، بما في ذلك الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا 5-2 يوم السبت الماضي.
وحصد منتخب تونس، الذي خسر 2-1 أمام إنجلترا في مباراته الأولى، ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة، بينما خرجت بنما بدون أي رصيد من النقاط.
وفشلت تونس وبنما بالفعل في التأهل لدور 16 مع تأهل بلجيكا وإنجلترا.
ي.أ/ ح.ح (رويترز)
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
كان ياما كان
في عام 1930، أقيمت أول بطولة كرة قدم لكأس العالم في الأوروغواي. أغلب المشاركين كانوا من أمريكا الشمالية، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية. أربع منتخبات أوروبية فحسب سافرت في قطار البطولة الدولي. في النهائيات فاز منتخب البلد المضيف على خصمه الأرجنتيني 4-2. كابت فريق هنغاريا الظاهر في يسار الصورة هو خوزيه ناسازي، ونظيره الأرجنتيني هو مانويل فيريرا.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
معجزة بيرن
أول دورة لكأس العالم بعد الحرب العالمية الثانية جرت في سويسرا عام 1954. المرشح الأوفر حظا فيها كان منتخب هنغاريا، بنجمه فيرينس بوشكاش. وقد خسر منتخب ألمانيا 8-3 أمام هنغاريا في تصفيات الربع الأول، لكنّه انتصر في النهائي على بوشكاش وجماعته ب 3-2 ، وباتت ألمانيا بطل العالم لأول مرة. فريتس فالتر( يسار) والمدرب سيب هيربيرغر فوق أكتاف المشجعين.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
فوز وحيد وهدف مثير للجدل
إنكلترا، الوطن الأم لكرة القدم، أحرزت لقب البطولة مرة واحدة فحسب عام 1966 على أرضها. فقد فاز المنتخب البريطاني على نظيره الألماني في النهائي 4-2. ولا يزال الجدل قائما حتى اليوم حول هدف ويمبلي الذي أحرزته إنكلترا في الدقيقة 101 بتوقيت صافرة النهاية. بوبي مور (حامل الكأس في الصورة) ولاعبو فريقه منحوا إنكلترا لقب البطولة الأول والأخير حتى الآن.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
بيليه وشركاؤه، راقصو السامبا
عام 1970، أحرزت البرازيل بطولة العالم لكرة القدم للمرة الثالثة. لاعب القرن بيليه ( في الصورة) وزملاؤه في الفريق قهروا منتخب إيطاليا 4-1 في المباراة النهائية. البرازيليون أحرزوا 19 هدفاً خلال 6 دورات لكأس العالم. في نفس العالم انتصرت ألمانيا على أوروغواي 1-0 وأحرزت المركز الثالث. وبُثت جميع المباريات في التلفزيون الملون لأول مرة.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
ألمانيا لأول مرة
استضافت ألمانيا دورة كأس العالم أول مرة عام 1974 التي شهدت وقائع جرت لأول مرة. فقد تصدى القيصر بيكنباور للعب ضد الملك كرويف، وتواجه الغرب مع الشرق أول مرة، كما شهدت الدورة كأسا جديدا بعد أن احتفظت البرازيل بالكأس السابق. في المباراة النهائية، واجهت ألمانيا المضيفة هولندا، لتحرز ألمانيا الفوز2-1 وسجل هدف الحسم الأسطورة غيرد مولر.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
ماردونا ويد الرب
دورة كأس العالم 1986 التي جرت في المكسيك كانت عرضاً مكرساً لفنون نجم الأرجنتين الأسطوري دييغو مارادونا الذي خلد في ذاكرة الناس بسبب لعبه الخلاق وحيويته الخارقة، فأحرزت الأرجنتين كأس العالم للمرة الثانية. وحقق مارادونا أهدافا رائعة وأخرى مثيرة للجدل. في اللقاء مع منتخب إنكلترا، مرر مارادونا بيده أمام عدسات الكاميرات كرة لتستقر في المرمى الإنكليزي، ما وصفه ماردونا فيما بعد بيد الرب.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
هجوم بالبصاق
في 1990، احتفلت ألمانيا بفوزها الثالث بكأس العالم بانتصارها على الأرجنتين 1-0 في مباراة جرت بإيطاليا. وخلد في الذاكرة هجوم بالبصاق نفذه اللاعب الهولندي فرانك ريكارد ( يمين الصورة) على اللاعب الألماني رودي فولر في الشوط الثاني من المباراة. وطرد الاثنان من الملعب.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
نطحة زيدان
في عام 2006، استضافت ألمانيا دورة كأس العالم، وفي المباراة النهائية، خسرت فرنسا أمام إيطاليا بضربات الجزاء. أسوأ لحظة في المباراة، كانت لحظة نطح كابتن منتخب فرنسا آنذاك، زين الدين زيدان، الإيطالي ماتيرازي برأسه. هذا العمل المشين كان نهاية حزينة لمسيرة زيدان الباهرة كلاعب.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
وأخيرا وصل الكأس إلى إسبانيا
جرت دورة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، فسيطرت إسبانيا على المشهد بأسلوب "تيكي تاكا" الشهير، وفاز الإسبان على الهولنديين في النهائي 1- لتكون أول مرة تحرز فيها إسبانيا لقب البطولة في تاريخها الكروي. أحرز هدف الفوز اندريه إنيستا ( يحمل رقم 6 في الصورة) في الوقت الضائع. أحرزت ألمانيا المركز الثالث بفوزها على أوروغواي 3-2.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
ميسي ملك المراوغة
في بطولة كأس العالم لعام 2014 قاد اللاعب الاسطوري ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في الملعب وأوصله الى النهائي بمهاراته. لكنّ الفوز الحاسم جاء لألمانيا التي احرزت الكأس بفوزها على الارجنتين، بعد أن قهرت البرازيل، البلد المضيف، 7-1 في تصفيات نصف النهائي.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
منتخب النجوم الأربعة
جرت مباراة الختام في دورة كأس العالم 2014 أمام خمسة وسبعين ألف مشاهد في ملعب ماراكانا بريودي جانيرا في البرازيل. وأحرزت ألمانيا الكأس بفوزها على الأرجنتين 1-0 في الوقت الإضافي، لتكون بذلك أول فريق أوروبي يحرز البطولة على أرض أمريكا اللاتينية. الصورة تظهر تشكيلة المنتخب الألماني التي خاضت مباراة الختام ضد منتخب الأرجنتين.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
كأس العالم 2018- مضيف مثير للجدل
تستضيف روسيا حاليا بطولة كأس العالم لعام 2018. منحُها حق الاستضافة خضع لكثير من الجدل لاسيما أنه أعلن بعد فضيحة الفيفا بشان الفساد، وفضائح المنشطات التي تحوم حول الرياضيين الروس.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
رحلة المجلة الكاريكاتورية في دورات كأس العالم
"كأس العالم 1930-2018" التي نشرت في ايدل بوكس هي التاريخ المصور لدورات كأس العالم. لحظات لا تنسى عبر تاريخ بلغ عمره 84 عاماً سجلت بصورة كاريكاتورية وتعليقات ظريفة. تضم صورة الغلاف نجوماً سوف يتألقون في كأس العالم 2018، بمن فيهم رونالدو، نوير، ميسي ونيمار.
-
تاريخ بطولة كأس العالم في صور كاريكاتورية
من هو رسام الكاركاتير؟
رسام هذه الصور الكاريكاتورية هو الفنان الأرجنتيني جيرمان آزكل بدأ مسيرته الفنية في مسقط رأسه مدينة بوينس آيرس، حيث عمل في مجلة الرياضة "إل غرافيكو". في سن السادسة والعشرين جاء إلى ألمانيا، حيث يعيش اليوم بمدينة ميونخ، ويعمل في المجلة الرياضية الانكليزية FourFourTwo .شرام أحادي/ م.م