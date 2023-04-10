تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز

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وعيا بخطورتها في تلويث البيئة والبحار، تم في تونس منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد نهائيا في المخابز والمحلات التي تبيع الخبز، بموجب اتفاقيات شراكة تمّ إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز.
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
يتوافد الحجاج اليوم على جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج. ووصلت أعداد الحجاج هذا العام نحو مليون حاج وهو العدد الأكبر منذ نفشي فيروس كورونا الذي اتخذت الكثير من الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره.
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