 تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز | DW الأخبار | DW | 10.04.2023

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DW الأخبار

تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز

وعيا بخطورتها في تلويث البيئة والبحار، تم في تونس منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد نهائيا في المخابز والمحلات التي تبيع الخبز، بموجب اتفاقيات شراكة تمّ إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز.

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