تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد الحجاج اليوم على جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج. ووصلت أعداد الحجاج هذا العام نحو مليون حاج وهو العدد الأكبر منذ نفشي فيروس كورونا الذي اتخذت الكثير من الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع انتشاره.