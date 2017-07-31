 تونس تكشف أنها بصدد إعداد خطة لـ″تحييد″ المساجد | أخبار | DW | 17.12.2018

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أخبار

تونس تكشف أنها بصدد إعداد خطة لـ"تحييد" المساجد

قال وزير الشؤون الدينية في تونس إن الوزارة بصدد إعداد خطة للحفاظ على حياد المساجد في الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل 2019، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

Moscheen in Tunesien (picture-alliance/AA/A. Landoulsi)

قال وزير الشؤون الدينية في تونس اليوم الاثنين ( 17 كانون أول/ديسمبر 2018) إن الوزارة بصدد إعداد خطة للحفاظ على حياد المساجد في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل 2019، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية. وصرح الوزير أحمد عظوم خلال حضوره مؤتمرا لما يسمى باليوم التحسيسي حول الوثيقة الأرشيفية في الوزارة ودورها في حماية الحقوق الشخصية والمعنوية، اليوم إن الملامح الأولى للخطة بشأن تحييد المساجد ستكون جاهزة بداية العام 2019.

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وحسب تصريحات الوزير، فإن الخطة تهدف إلى أن تبقى المساجد بمنأى عن الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل. وأوضح عظوم لوكالة الأنباء التونسية "الوزارة كانت لها تجربة ناجحة في هذا الشأن أثناء الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/أيار 2018 وقد تمكنا من تحييد المساجد من الانخراط في أي حملة انتخابية طيلة هذه الانتخابات".

يشار إلى أن ومنذ الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011 والتي شهدت سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شكت أحزاب محسوبة على التيار اليساري والليبرالي من توظيف ممنهج للفضاءات الدينية من قبل الأحزاب الإسلامية أثناء حملاتها الانتخابية واتهمتها بحشد أصوات المساجد.

يذكر أن حركة النهضة الاسلامية قد اكتسحت نتائج أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 2011 لتقود ائتلافا مع حزبين صغيرين في الحكم حتى بداية 2014 عندما استلمت حكومة غير متحزبة السلطة تمهيدا لأول انتخابات في نهاية 2014، بعد صدور دستور جديد في البلاد واعلان الجمهورية الثانية.

وقال مصدر مكلف بالإعلام بالوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يجري الإعداد لميثاق أخلاقي لأئمة المساجد حتى يحافظوا على حيادهم في مهامهم. كما أوضح المصدر أن الوزارة ستقوم بدورات تكوين وتأطير للأئمة بجانب المراقبة الدائمة للفضاءات الدينية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

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