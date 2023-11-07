تونس تقول انها ألقت القبض على "إرهابيين" فروا من السجن

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على خمسة "إرهابيين" مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من السجن الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القوات ألقت القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر اليوم الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة مواطنين.
وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات. وقالت مصادر أمنية إن الفارين الخمسة "إرهابيون خطيرون للغاية". ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم "الصومالي"، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اغتيال السياسيين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول مصادر أمنية إن أعدادا صغيرة من أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.
ع.ِش/ ح.ز (رويترز، د ب أ)
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
اعتداء جديد على كنيس جربة
كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية يُستهدف مجدداً. مقتل شخصين أحدهما تونسي والآخر فرنسي كانا يشاركان في احتفالات موسم الحج اليهودي السنوي، فضلاً عن ثلاثة عناصر شرطة، وكذلك منفذ الهجوم الذي يعمل بدوره عنصرا أمنياً. الاعتداء خلّف كذلك أربعة جرحى من الحجاج، وخمسة عناصر أمن آخرين.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
الدوافع ما تزال مجهولة
منفذ الهجوم قتل زميله أولا واستولى على سلاحه ثم حاول الوصول إلى محيط المعبد وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي حسب ما كشفته الداخلية التونسية، قبل أن يتم إرداؤه. السلطات وصفت الهجوم بـ"الغادر والجبان" ولا تزال تحقق في دوافعه، ودول عديدة نددت به، منها الولايات المتحدة وفرنسا.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
ذكريات اعتداء دموي
عانى الكنيس ذاته عام 2002 من هجوم دموي بعربة مفخخة خلّف حينها 21 قتيلاً، بينهم 14 سائحاً ألمانيا، فضلا عن أكثر من 30 جريحًا. استُخدمت شاحنة محملة بالغاز في الهجوم، ونفذه شاب عضو في تنظيم جهادي صغير، بتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم. وكانت السلطات التونسية تشتبه أولاً أن الحادث عرضي نتج عن حادث مروي، قبل أن تؤكد أنه هجوم إرهابي.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
هجوم بتخطيط كبير
حُكم لاحقاً على عدة أشخاص على علاقة بالهجوم، أولهم في تونس هو قريب المنفذ، وأدين بـ20 عاما، ثم الألماني كريستيان غانزراسكي الذي تشبع بالفكر الجهادي، وأدين في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 سنة بتهمة التآمر، وكذلك حُكم على شقيق المنفذ بـ12 عاما، ويشتبه أن القيادي في القاعدة، الباكستاني خالد شيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، هو أحد المخططين الرئيسيين للهجوم.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
محج اليهود في شمال إفريقيا
كنيس الغريبة هو أقدم كنيس يهودي في إفريقيا. يشهد حركة كبيرة كل عام في يوم 33 من عيد الفصح اليهودي، إذ يزوره يهود من دول عربية ومن إسرائيل وأوروبا وأمريكا. هذا العام زاره أكثر من 5000 يهودي حسب المنظمين جلهم من الخارج، خصوصاً أن أعداد اليهود في تونس تراجعت كثيرا ولم تعد تتجاوز 1500 على أقصى تقدير، جلهم في جزيرة جربة، بينما كان الرقم يصل إلى عشرات الآلاف بعد استقلال تونس.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
تأثير جديد على السياحة التونسية
من المتوقع أن يؤثر الاعتداء على حركة السياحة في تونس. عانت السياحة التونسية من تراجع مهول بعد الثورة بسبب تواتر أعمال إرهابية أشهرها عملية متحف باردو وأخرى استهدفت فندقاً في سوسة عام 2015 (في الصورة)، وبعد انتعاش قصير عانت مجددا من تبعات جائحة كورونا، ثم سجلت انتعاشة خلال الأشهر الماضية لكن الاعتداء الجديد قد يهدّد جهود تطوير قطاع تعوّل عليه تونس اقتصادياً.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
قبلة للتعايش بين اليهود والمسلمين
شكّل كنيس جربة مثالاً على التعايش بين المسلمين واليهود في جربة وفي تونس عموماً، إذ يزور مسلمون كثر الكنيس خلال موسم الحج اليهودي للتعرف على الثقافة اليهودية. لكن مع ذلك كثرت تحذيرات خلال السنوات الأخيرة من بعض الأطراف كإسرائيل التي أوصت بتجنب السفر للحج لدواع أمنية، وهو ما كان المنظمون ينتقدونه ويؤكدون أن الحج آمن. لم تؤثر التحذيرات كثيراً في عدد الحجاج الإسرائيليين رغم غياب خطوط جوية مباشرة.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
لملمة الجراح تحتاج للوقت
كان للهجوم الأول تداعيات كبيرة على السياحة في تونس وعلى موسم الحج اليهودي، واحتاج الكنيس لسنوات للتعافي. حرصت السلطات على بعث رسائل طمأنة. عام 2012، زار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الكنيس في الذكرى العاشرة للهجوم، في فترة شهدت قلق يهود تونس بسبب رفع شعارات معادية للسامية من أطراف متشددة انتعشت خلال السنوات الأولى للثورة.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
ليس مجرد مكان للصلاة
يحتوي المعبد على أقدم نص توراة في العالم حسب عدة تقارير، كما يتردد أنه يحتضن في قبوه حجراً من هيكل سليمان. لا يُعرف بالضبط سبب تسميته بالغريبة لكن هناك من يربط ذلك بقصة سيدة غريبة عاشت في الجزيرة ونجت بأعجوبة من حريق. بمساحة صغيرة، يتوفر الكنيس على قسمين، قسم للصلاة وللتبرك بالحاخامات حيث تسود اعتقادات بقدرة المكان على تحقيق الأماني، وقسم آخر للاحتفالات ولجمع الأموال والتعارف.