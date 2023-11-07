تونس تقول انها ألقت القبض على "إرهابيين" فروا من السجن

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على خمسة "إرهابيين" مدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من السجن الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القوات ألقت القبض على أربعة منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر اليوم الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة مواطنين.

وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات. وقالت مصادر أمنية إن الفارين الخمسة "إرهابيون خطيرون للغاية". ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم "الصومالي"، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة اغتيال السياسيين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول مصادر أمنية إن أعدادا صغيرة من أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.

ع.ِش/ ح.ز (رويترز، د ب أ)