 تونس ترد على لافروف: الجامعة العربية هي ″المكان الطبيعي″ لسوريا | أخبار | DW | 26.01.2019

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أخبار

تونس ترد على لافروف: الجامعة العربية هي "المكان الطبيعي" لسوريا

قال وزير خارجية تونس، الذي تستضيف بلاده القمة العربية المقبلة، إنّ "سوريا دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية"، جاء ذلك عقب حث وزير الخارجية الروسية تونس على العمل على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

Tunesien Russland Außenminister | Khemaies Jhinaoui und Sergei Lawrow (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

أكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي عقده (السبت 26 كانون الثاني، يناير 2019) مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في العاصمة تونس إنّ "سوريا دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية".

وأضاف الوزير التونسي الذي ستستضيف بلاده القمة العربية السنوية في 31 آذار/مارس 2019،  أنه "بالنسبة إلى سوريا، القرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب الذين لهم أن يقرروا ما يمكن أن يفعلوه، على اعتبار أن قرار عودتها إلى الجامعة العربية ليس بقرار وطني تونسي".

مختارات

وجدد الجهيناوي تأكيد حرص تونس على الاسراع بإيجاد حل للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من أزمتهم.

 من جهته، حث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، تونس على العمل على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية بمناسبة احتضانها لقمة جامعة الدول العربية في آذار/مارس المقبل. وقال لافروف، الذي وصل إلى تونس أمس الجمعة في زيارة تنتهي اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، إنه يأمل أن تحرص تونس على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مضيفاً:"على تونس أن تحرص على عودة سورية خاصة أنها ستحتضن القمة العربية في آذار/مارس المقبل ". كما أشاد الوزير الروسي بجهود تونس في محادثات "استانا" وموقفها لحماية اللاجئين السوريين.

وقالت الخارجية التونسية إن زيارة لافروف تندرج في إطار متابعة نتائج الزيارة، التي قام بها الجهيناوي إلى موسكو يوم آذار/مارس 2016، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والثقافة والنقل والتعاون المالي.

 ويلتقي لافروف عددا من كبار المسؤولين التونسيين قبل مغادرته تونس اليوم. وزارة الخارجية التونسية أعلنت من جانبها أن التعاون التونسي الروسي شهد تطورا مهما في مجال المبادلات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وخاصة في قطاع السياحية إذ بلغ عدد الروس الوافدين إلى تونس سنة 2018، 599 ألف سائح.

ومن المقرر ان يلتقي لافروف اليوم السبت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    ممثلو الوفود الرسمية وضعوا الورود في مدخل متحف باردو إلى جانب النصب التذكاري، الذي تم تدشينه اليوم لتخليد ضحايا الهجوم الدامي في 18 آذار/مارس، والذي ذهب ضحيته 22 قتيلا، بينهم 20 من السياح الأجانب.

  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال في كلمة مقتضبة: إن "الشعب التونسي برهن أنه لا يخضع للإرهاب، وأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن فإنه يدافع كرجل واحد".

  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    كما ألقى الرئيس الفرنسي أولاند كلمة في متحف باردو، وقال: "علينا جميعا أن نكافح الإرهاب". ورغم أن فرنسا تشهد اليوم تنظيم الدور الثاني لانتخابات المناطق، إلا أن أولاند حرص على التواجد، معتبرا أن "فرنسا صديقة تونس، ويجب أن تكون حاضرة هنا اليوم".

  • Bundesinnenminister Thomas de Maizière Winterklausur CSU-Landesgruppe

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، قال للصحفيين في تونس: إنه "شرف كبير للحكومة الألمانية أن تسهم في المسيرة". كما أكد أن "الهجوم على متحف باردو لا يمثل جريمة شنيعة للاستقرار التونسي فحسب، ولكن أيضا تهديد للمجموعة الدولية".

  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    العديد من الشخصيات الوطنية التونسية كانت حاضرة أيضا، مثل الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي قال قبل أيام إن العملية الإرهابية التي وقعت بمتحف باردو تهدف لـ"ضرب الاقتصاد التونسي لمحاولة عرقلة التجربة الديمقراطية".

  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وشارك في المسيرة عشرات الآلاف من المواطنين التونسيين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، انطلاقا من ساحة باب سعدون عبر الشارع الرئيسي بباردو "20 مارس".

  • Marsch gegen den terror in Tunis

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وردد المتظاهرون "تونس حرة، والإرهاب على برا"، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية، في مشهد يعكس وحدة وطنية في مواجهة الإرهاب.

  • Marsch gegen Terror in Tunis

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وإلى جانب المشاركة الرسمية العربية، شارك أيضا مواطنون عرب مقيمون في تونس في المسيرة ورفعوا أعلام بلدانهم، في تعبير عن التضامن العربي مع تونس.

  • Sidi Bou Said , Tunesien

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وتسعى تونس عبر المسيرة الدولية إلى حشد دعم دولي وتجنب أكثر ما يمكن من التأثيرات الكارثية على ما تبقى من الموسم السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، والذي يشغل قرابة 400 ألف عامل، ويسهم بنسبة سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

  • Tunesien Protestmarsch gegen Extremismus

    تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

    وقبيل المسيرة استفاق التونسيون على خبر مقتل لقمان أبو صخر، زعيم كتيبة عقبة بن نافع، أكبر جماعة جهادية في تونس. أبو صخر متهم بأنه قاد الهجوم على متحف باردو. إعداد: ف.ي


مختارات

تونس توحد العالم في لفتة رمزية لمناهضة الإرهاب

في مشهد رمزي ذي دلالة قوية، تحولت تونس إلى عاصمة دولية لمناهضة الإرهاب، وذلك من خلال تدفق رؤساء دول وحكومات ومسؤولين من مختلف دول العالم، للمشاركة في مسيرة دولية ضد الإرهاب شارك فيها أيضا عشرات الآلاف. الحدث في صور. (29.03.2015)  

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