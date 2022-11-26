تونس تخسر أمام أستراليا لتتعقد مهمة التأهل إلى الدور الثاني

عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بخسارتها أمام أستراليا صفر-1 اليوم السبت (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، فيما جدد منتخب أستراليا آماله في التأهل لدور الـ16 للبطولة.



وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون السعودي سابقاً وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23)، بعد تمريرة عرضية من كريج جودوين مستغلًا إحدى الفرص النادرة على مرمى الحارس أيمن دحمان، ليمنح أستراليا أول فوز بالبطولة منذ 2010.



وحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالي من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة. وبدا أن المنتخب التونسي يعاني اليوم من الإرهاق أمام أستراليا القوية بدنيًا، وغابت الحلول الهجومية لفريق المدرب جلال القادري.



وبدت تونس متحفظة في البداية أمام نحو 42 ألف مشجع، معظمهم من أنصار المنتخب العربي، وتركت الاستحواذ لأستراليا غير الفعالة هجوميًا. وكانت أقرب محاولة لتونس قبل الهدف حين تسلم القائد يوسف المساكني تمريرة عصام الجبالي بالدقيقة 19 لكنه تعثر على بعد خطوات من المرمى. وكان يمكن للمساكني انتزاع التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكنه سدد بجوار المرمى.

وحاول القادري إنعاش خط الوسط والهجوم بنزول فرجاني ساسي ووهبي الخزري، لكن الفريق ظل عاجزًا عن الابتكار، وتصدى الحارس مات رايان لمحاولتين متتاليتين من المساكني. وسدد الخزري كرة منخفضة أمسكها رايان قبل النهاية ليضمن الانتصار لأستراليا بعد انتظار 12 عامًا في كأس العالم.

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة لها، بتعادل ثمين أمام الدنمارك (صفر-صفر)، فيما تعرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1.

ويلتقي المنتخب التونسي مع المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، فيما يلعب المنتخب الأسترالي مع نظيره الدنماركي في ذات اليوم.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)