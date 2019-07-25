 تونس تختار..إقبال متواضع في الساعات الأولى لانتخابات الرئاسة | أخبار | DW | 15.09.2019

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أخبار

تونس تختار..إقبال متواضع في الساعات الأولى لانتخابات الرئاسة

في انتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتائجها، بدأ التونسيون التصويت في الانتخابات الرئاسية، في وقت تسيطر فيه المشاكل الاقتصادية على اهتمام الناخبين. الإقبال جاء ضعيفا في الساعات الأولى.

Tunesien Präsidentschaftswahlen (AFP/F. Belaid)

توافد التونسيون على مكاتب الاقتراع منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد (15 أيلول/سبتمبر 2019) لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في تموز/يوليو الماضي.

مختارات

فتحت صناديق الاقتراع صباح الأحد في تونس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في خطوة تعزز الديموقراطية الفتية في مهد الربيع العربي. المنافسة غير مسبوقة والنتائج مفتوحة على كلّ الاحتمالات. (15.09.2019)

يحبس التونسيون أنفاسهم عشية اقتراع رئاسي مجهول النتائج يتنافس فيه 26 مرشحا ويرجح أن يحسم في الجولة الثانية. ومع أن المنافسة قد تكون محصورة بين عدد قليل من المرشحين البارزين إلا أن المراقبين لا يستبعدون حصول مفاجآت. (14.09.2019)

دعت بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس السّلطات لاحترام "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال تمكين نبيل القروي، المرشح البارز الموقوف بتهمة تبييض أموال، من القيام بحملته الانتخابية. (10.09.2019)

واتسم توافد التونسيين بوتيرة ضعيفة في الصباح لكنها تتجه لاتخاذ نسق متصاعد مع مرور الوقت. وفتحت مكاتب الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) وتغلق في تمام الساعة السادسة مساء، وجرى استثناء مراكز في الولايات الحدودية بالقصرين وقفصة والكاف وسيدي بوزيد بأوقات مختلفة لدواعي لوجيستية اذ تفتح عند العاشرة وتغلق  في الرابعة ظهرا.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل الاقتراع في الانتخابات، ولم  تتجاوز النسبة 1,6 بالمئة فقط بعد أقل من ساعة من فتح مراكز الاقتراع  بما يعادل أكثر من 100 ألف ناخب. لكن العضو في هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي قلّل من وقع النسبة وتوقع ارتفاعا في عدد الناخبين في الساعات اللاحقة.

ومن داخل مركز اقتراع بجهة باردو بمحاذاة مقر البرلمان قالت شمس الغنوشي العضو المراقب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "تسير عملية الاقتراع بسلاسة وهدوء، الإقبال ضعيف في الساعة الاولى مقارنة بانتخابات 2014، لكنها تشهد تصاعدا مع مرور الوقت". وتابعت: "لا يزال حضور الشباب ضعيفا لكنه مؤكد سيقبل على مكاتب الاقتراع خلال فترة ما بعد الظهر".

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مخاوف في تونس من احجام المواطنين على الادلاء بأصواتهم

من جهته قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع يجسد المواطنة والمساواة بينهم وسيادة الشعب. وأوضح الناصر، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في  مكتب اقتراع بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة، أن "الشعب هو من يختار الذي سيرأسه والذي سيقوم بتسيير البلاد ويحسن الوضع في تونس ويحقق الازدهار للتونسيين".

ويتنافس في الانتخابات 26 مرشحا،  وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية  تشهدها تونس في تاريخها وهي الانتخابات الرابعة منذ بدء الانتقال  السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والرئاسية والتشريعية في 2014 والبلدية في 2018.

وفاة أرملة السبسي

وفي يوم الانتخابات، توفيت شاذلية قائد السبسي (83 عاما) أرملة الرئيس الباجي قائد السبسي. وكتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".

وفي تصريح نادر لها لمجلة "ليديرز" (الخاصة) في 2014، قالت شاذلية، المرأة التي توصف بالأنيقة والمتكتمة، إنها كانت "تتناقش مع الباجي في كل شيء، وكان يطلب رأيي". وظهرت الشاذلية في استقبال رؤساء الدول الأجنبية والوفود التي حضرت مراسم دفن الباجي، الذي توفى في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي عن عمر 92 عاما، مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)

  • Tunesien Umsturz Proteste in Tunis (picture-alliance/abaca/F. Nicolas)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    ثورة الياسمين

    في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.

  • Tunesien Präsident Moncef Marzouki (picture-alliance/dpa)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    حكومة ترويكا والمرزوقي رئيساً مؤقتاً

    في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.

  • Beerdigung Mohamed Brahmi Tunis Tunesien (Reuters)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    اغتيالات سياسية

    تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

  • Moncef Marzouki neuer Präsident Tunesien (dapd)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    محاولة لمحاكاة النموذج المصري

    دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.

  • Essebsi und Ghannouchi sprechen im Parlament (picture-alliance/dpa/Messara)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    "توافق الشيخين"

    في 15 أغسطس/آب عام 2013 اتفق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي على الوصول لصيغة تعاون وتعايش بين حزبي نداء تونس والنهضة وتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد وهو ما أسفر عن تنظيم انتخابات حرة في 2014. ورغم اعتراضات من هنا وهناك على الاتفاق لكن الرجلين قررا الحفاظ على التوافق لضمان استقرار الحالة السياسية في البلاد لأطول فترة ممكنة، وأطلق عليه "توافق الشيخين".

  • Norwegen Friedensnobelpreis Tunesisches Quartett (Reuters/NTB scanpix/C. Poppe)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    نوبل للسلام للرباعي التونسي

    في 17 سبتمبر/أيلول عام 2013 رعت أربعة منظمات مدنية تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الحوار الوطني بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة ما أدى للوصول إلى اتفاق سياسي شامل جنب دخول البلاد في نفق مسدود ليفوز الرباعي التونسي على إثر ذلك بجائزة نوبل للسلام عام 2015.

  • Bildergalerie Präsidentenwahlen Tunesien (Getty Images/Afp/Fethi Belaid)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    السبسي.. أول رئيس منتخب بعد الثورة

    في مشهد سياسي غير مسبوق في تونس، نظمت انتخابات رئاسية وصل فيها إلى المرحلة الثانية كل من المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي لتحبس البلاد أنفاسها انتظاراً للنتيجة. وفي 22 ديسمبر/ كانون أول 2014 أعلن فوز رئيس حزب "نداء تونس"، وحصل على 55 في المائة من الأصوات ليصبح أول رئيس منتخب في أول انتخابات حرة ومباشرة بعد استقلال البلاد، ولعبت أصوات النساء دوراً حاسماً في ترجيح فوز السبسي.

  • Obama Meets With Tunisian President Beji Caid Essebsi At White House (Getty Images)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    وفاة السبسي.. وانتخابات رئاسية مبكرة

    في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر أزمة صحية حادة. جرى انتقال السلطة بشكل دستوري سلس، حيث أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وتولى الشيخ عبد الفتاح مورو الرئاسة المؤقتة لمجلس نواب الشعب، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حدد لها موعد الخامس عشر من سبتمبر/أيلول.

  • Tunesien | Präsidentschaftswahlkampf | Wahlplakate in Tunis (imago images/Xinhua/A. Wzzine)

    تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

    الانتخابات التشريعية وتداخل مع الانتخابات الرئاسية

    لكن الإعلان عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة بسبب وفاة السبسي تسبب في ارتباك في الأجندة الإنتخابية، حيث تجري انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، الأمر الذي يعني انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس نواب الشعب التونسي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تنظيم دورة ثانية.


مختارات

تونس.. محطات رئيسية في الانتقال الديمقراطي

تستعد تونس لثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011 في مشهد تنافسي مثير يشارك فيه 26 مرشحاً على كرسي الحكم في قصر قرطاج. سبق هذا المشهد محطات أخرى على طريق الديمقراطية التونسية الناشئة. (13.09.2019)  

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مخاوف في تونس من احجام المواطنين على الادلاء بأصواتهم  

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توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض. وكان السبسي شريكا في بناء الدولة التونسية الحديثة وتمكن من الخروج بالبلاد من مصير مجهول بعد ثورة الياسيمين أولى ثورات مايعرف بالربيع العربي. ومن المقرر تبكير الانتخابات الرئاسية التونسية لملء الفراغ السياسي.

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تعيش تونس على وقع حملات انتخابية حامية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجرى يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري. وتعد هذه الانتخابات الحرة و المباشرة الموعد الانتخابي الثاني في تاريخ البلاد بعد ثورة الرابع عشر من يناير عام الفين واحد عشر. وكان موت الرئيس الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي، قبل وقت قصير من انتهاء فترته، دفع تونس إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة.

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يحبس التونسيون أنفاسهم عشية اقتراع رئاسي مجهول النتائج يتنافس فيه 26 مرشحا ويرجح أن يحسم في الجولة الثانية. ومع أن المنافسة قد تكون محصورة بين عدد قليل من المرشحين البارزين إلا أن المراقبين لا يستبعدون حصول مفاجآت.

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