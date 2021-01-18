تونس.. تجدد المواجهات ومنظمة العفو تدعو للتهدئة

تشهد منطقة حي التضامن قرب العاصمة التونسية وهو أكبر الأحياء الشعبية في تونس مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة منذ الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين (18 كانون الثاني/يناير 2021). وهذه هي الليلة الثالثة للاحتجاجات في حي التضامن الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، ولكنها الأكثر عنفاً وحضوراً لقوات الأمن.
وقال مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) الذي عاين الموجهات إن فرق خاصة لمكافحة الشغب ومدرعات وصلت إلى الحي وأطلقت الغاز المسيل للدموع كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وملاحقتهم في الشوارع والأزقة. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطعوا طرقاً وأحرقوا العجلات المطاطية.
وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من حظر التجوال الليلي.
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وقالت الشرطة التونسية اليوم الاثنين إنها اعتقلت نحو ألف، فيما قال شهود إن متظاهرين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدينة القصرين. وقال شهود في المدينة إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بينما كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون بالحجارة بعد ساعات من تجمع محتجين في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
تأتي الاحتجاجات والمصادمات في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لكنها جلبت أيضاً على تونس الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.
العفو الدولية تدعو لضبط النفس
ودعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى ضبط النفس. واستشهدت بلقطات مصورة تظهر أفراداً من الشرطة يضربون ويجرّون أشخاصاً بعد احتجازهم، وقالت إن على السلطات أن تفرج فورا عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل اليوم الاثنين.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
ليلى بن علي وأبناؤها
لا تزال زوجة الرئيس التونسي الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي، ليلى بن علي (64عاماً) التي تطلق عليها غالبية من التونسيين اسم "الحلاّقة"، تعيش في جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نسرين، وهي من أكثر وجوه نظام بن علي كرها من قبل التونسيين وتلاحق في عدد من القضايا. ابنتها، نسرين تزوجت بفنان الراب المشهور كادوريم الذي ظهر في صور مع العائلة ثم تحدثت الصحافة المحلية عن طلاقهما فيما بعد.
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
بلحسن الطرابلسي
يعتبر بلحسن (58عاماً) "عرّاب" العائلة وأكثر رجال الأعمال ثراء. هرب في اتجاه إيطاليا، ثم انتقل إلى كندا حتى العام 2016 حين رفضت السلطات منحه اللجوء، وغادر البلاد لاحقا. قدم بلحسن طلباً للمصالحة، لكنه لم يقبل. أوقفته السلطات الفرنسية في 2019 في جنوب فرنسا وينظر القضاء الفرنسي حاليا في طلب قدمته السلطات التونسية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاما غيابية بالسجن 33 عاماً في بلاده في ملفات أموال مشبوهة.
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
عماد الطرابلسي
أما عماد الطرابلسي (46 عاماً) فلا يزال مسجونا في تونس منذ 2011. فقد أوقف في المطار في يوم سقوط بن علي في 14يناير/ كانون الثاني 2011، عندما كان متجها مع عدد من أفراد عائلته إلى فرنسا. وهو الوحيد من الوجوه البارزة في عائلة بن علي الذي تمّت محاكمته والحكم عليه بعقوبات تصل إلى السجن مئة عام. اعتذر عماد علناً للتونسيين، وتوصلت هيئة "الحقيقة والكرامة" إلى إعداد اتفاق صلح معه، لكن لم يحسم بعد.
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
شقيقان في الظل
لليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، كذلك شقيقان آخران لم يكونا معروفين كثيراً، و هما المنصف الطرابلسي الذي مات في السجن جرّاء سرطان في الدماغ في العام 2013 عن عمر ناهز 63 عاما. ومراد الطرابلسي الذي عانى من أمراض كثيرة قبل وفاته في أبريل /نيسان 2020، بسبب الإهمال الذي لحقه في السجن، بحسب ما جاء على لسان العائلة. (الصورة للمنصف الطرابلسي).
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
محمد صخر المطيري
صخر المطيري (39عاما)، هو طليق نسرين بن علي، ويعرف "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته. هرب إلى قطر في العام 2011، ثم إلى السيشيل نهاية 2012. ترجح منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة ملفات الفساد في تونس، أنه حصل على الجنسية السيشيلية. خاض المطيري مفاوضات في العام 2017مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول الى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة إلى تونس في مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
مروان بن مبروك
مروان المبروك هو طليق سيرين، ابنة بن علي من زواجه الأول، وهو رجل أعمال نادرا ما تحدث للإعلام. يدير مع أشقائه أكبر المجمعات التجارية في البلاد التي لديها مجموعة شركات لبيع المواد الغذائية والسيارات وبنوك. جمّد القضاء بعضا من ممتلكاته منذ 2011. تمكن في 2019 من استرجاع بعضها بما فيها حصة في شركة الاتصالات الفرنسية أورانج إثر رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها، واسترجعت أورانج بعد ذلك هذه الحصة.
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أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون
سليم شيبوب
سليم شيبوب (61عاماً) هو أكثر وجوه نظام بن علي قرباً من الناس لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول. عاد إلى تونس في العام 2014 من الإمارات، من أجل المصالحة، وهو موقوف اليوم بسبب قضية خاصة. إعداد: إيمان ملوك